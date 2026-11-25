W Stanach Zjednoczonych naukowcy wykryli trzy typy biologiczne, czyli biotypy, u dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD), zaburzeniami lękowymi lub oboma stanami. Każdy z nich wiąże się z zaburzeniami w różnych sieciach neuronalnych, a tradycyjne diagnozy kliniczne nie pokrywają się w pełni z tymi grupami, informuje ScienceDaily.

Badanie opublikowane w czasopiśmie Nature Mental Health opiera się na analizie funkcjonalnego rezonansu magnetycznego oraz ocen poznawczych i behawioralnych. Zespół wykorzystał dane 3508 dzieci, które w momencie włączenia do badania miały już rozpoznane ADHD, zaburzenie lękowe lub obie diagnozy. Kolejnych 693 uczestników początkowo nie miało takich diagnoz, ale później otrzymało jedną lub obie. Grupę kontrolną stanowiło 1947 dzieci, u których takich diagnoz nie postawiono.

Trzy grupy biologiczne

Model sztucznej inteligencji przeanalizował funkcjonalną łączność mózgu — sposób, w jaki współdziałają jego różne obszary. Badacze wyodrębnili dwa wymiary zaburzeń: poznawczo-behawioralny oraz emocjonalno-uwagowy. Różne połączenia tych zaburzeń utworzyły trzy wzajemnie wykluczające się biotypy, co oznacza, że każde dziecko należało tylko do jednego z nich.

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Biotyp z zewnętrznymi przejawami i odhamowaniem częściej wiązał się z impulsywnością, wrogością, nieposłuszeństwem, agresją i łamaniem zasad; w tej grupie częściej diagnozowano ADHD. Biotyp z wewnętrznym dystresem był związany z poczuciem winy i napięciem, perfekcjonizmem, objawami lęku i depresji; u tych dzieci częściej wykrywano zaburzenia lękowe. Mieszany biotyp charakteryzował się większymi trudnościami z uwagą, drażliwością i samouszkodzeniami, a także częściej współwystępował z ADHD.

Oznaki przed postawieniem diagnozy

U dzieci, u których ADHD lub zaburzenie lękowe zdiagnozowano później, charakterystyczne wzorce biologiczne były już widoczne na początkowych obrazach mózgu. Autorzy sprawdzili również wnioski na odrębnej próbie 224 dzieci z ADHD lub zaburzeniem lękowym z projektu Healthy Brain Network.

Współautor badania Yu Zhang zaznaczył, że biotypy nie powinny zastępować diagnozowania na podstawie objawów. Według autorów połączenie ocen klinicznych z danymi biologicznymi może w przyszłości pomóc wcześniej wykrywać takie stany i dobierać bardziej zindywidualizowane metody leczenia. Potrzebne są dalsze badania kliniczne, które ocenią reakcję różnych biotypów na terapię.

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