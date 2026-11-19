W USA badacze z Virginia Tech ustalili, że u uczestników w wieku od 18 do 21 lat po dwóch tygodniach diety o wysokiej zawartości żywności ultraprzetworzonej zmniejszała się reakcja mózgu na koktajl mleczny. W grupie w wieku 22–25 lat nie odnotowano statystycznie istotnych zmian między dwiema dietami, podaje News-Medical.

Jak przeprowadzono badanie

W badaniu wzięły udział 22 osoby w wieku od 18 do 25 lat, w tym siedmioro uczestników nie starszych niż 21 lat. Uczestnicy w losowej kolejności przechodzili każdą z dwóch dwutygodniowych diet, między którymi była czterotygodniowa przerwa. W jednej z diet 81% kalorii pochodziło z żywności ultraprzetworzonej, a druga nie zawierała takich produktów.

Diety wyrównano pod względem udziału makroskładników: 50% kalorii pochodziło z węglowodanów, 35% z tłuszczów, a 15% z białka. Miały także identyczne poziomy błonnika, cukrów dodanych, tłuszczów nasyconych, sodu, gęstości energetycznej oraz ogólnej jakości odżywczej. Kaloryczność dobierano indywidualnie, aby masa ciała uczestników pozostawała stabilna.

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Co wykazały badania MRI

Przed i po każdym okresie diety uczestnikom wykonywano funkcjonalny rezonans magnetyczny. Podczas skanowania otrzymywali przez specjalne urządzenie wysoko przetworzony koktajl mleczny albo roztwór bez smaku. W młodszej grupie po diecie z dużą ilością żywności ultraprzetworzonej zmniejszała się reakcja kory oczodołowo-czołowej na koktajl, natomiast po diecie bez takich produktów wzrastała.

Kora oczodołowo-czołowa uczestniczy w postrzeganiu nagrody związanej z jedzeniem, jej ocenie i podejmowaniu decyzji. Autorka badania Emma Leslie zaznaczyła, że ten obszar mózgu należy do ostatnich, które w pełni dojrzewają — w środkowej lub późnej części trzeciej dekady życia.

Wcześniej ten sam zespół informował, że uczestnicy w wieku 18–21 lat po diecie ultraprzetworzonej spożywali więcej kalorii podczas bufetu, nawet nie odczuwając głodu. Jednocześnie badacze podkreślili, że próba była niewielka, a różnice wiekowe analizowano jako wynik eksploracyjny. Nie stwierdzili związku między zmianami reakcji mózgu a zmianami ilości spożywanego jedzenia.

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