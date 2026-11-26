Amerykańscy badacze wykryli statystyczny związek między paleniem przez dziadków w czasie ciąży ich partnerek a wyższym prawdopodobieństwem zaburzeń ze spektrum autyzmu u wnuków. Podobne powiązanie odnotowano także w przypadku znacznego spożycia przez dziadków mocnego alkoholu. Jak podaje News-Medical, badanie miało charakter obserwacyjny, dlatego nie dowodzi związku przyczynowo-skutkowego.

Dane z trzech pokoleń

Naukowcy przeanalizowali dane 14 059 wnuków z Kalifornii, urodzonych w latach 1989–2014, i powiązali je z informacjami o 7 856 dziadkach i babciach, którzy uczestniczyli w programie Child Health and Development Studies. Informacje o paleniu, alkoholu, kawie i herbacie zbierano podczas wywiadów z kobietami w ciąży w latach 1959–1967. Informowały one również o nawykach swoich partnerów.

Wśród uczestników badania 86 wnuków miało zarejestrowane zaburzenia ze spektrum autyzmu: 72 chłopców i 14 dziewczynek. Badacze uwzględnili w analizie między innymi wiek odpowiedniego dziadka lub babci, wykształcenie dziadków, rasę babć oraz rok urodzenia przedstawicieli pokolenia rodziców.

Najsilniejsze powiązania

Prawdopodobieństwo ASD oszacowano jako niemal dwukrotnie wyższe wśród wnuków, których dziadkowie palili co najmniej 20 papierosów dziennie, w porównaniu z wnukami tych, których dziadkowie nie palili. Niemal trzykrotnie wyższe oszacowane prawdopodobieństwo odnotowano także wśród wnuków dziadków, którzy pili co najmniej pięć porcji mocnego alkoholu tygodniowo, w porównaniu z tymi, którzy nie spożywali mocnych napojów alkoholowych.

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Jednocześnie ostatnie oszacowanie opierało się zaledwie na dziesięciu przypadkach ASD wśród uczestników z takim narażeniem, co ogranicza jego dokładność. Umiarkowane spożycie alkoholu, a także oddzielne spożywanie piwa lub wina, nie wykazały wyraźnego związku z ASD u wnuków.

Ograniczenia badania

Naukowcy nie wykryli wyraźnego związku między paleniem przez babcie w czasie ciąży a ASD w trzecim pokoleniu. Nie stwierdzono również przekonującego związku ze spożyciem kawy ani łącznym spożyciem kawy i herbaty przez dziadków i babcie.

Autorzy zaznaczyli, że możliwe mechanizmy biologiczne pozostają niepotwierdzone. Do ograniczeń pracy należą niewielka liczba zarejestrowanych przypadków ASD, brakujące dane dotyczące narażeń, możliwe niedostateczne wykrywanie diagnoz w rejestrach, a także prawdopodobny wpływ czynników genetycznych i rodzinnych. Dane o nawykach dziadków przekazywały ich partnerki, co również mogło wpłynąć na dokładność informacji.

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