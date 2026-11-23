Naukowcy z Johns Hopkins University w Baltimore w USA wykryli związek między niższą gęstością tkanki kostnej w odcinku piersiowym kręgosłupa a szybszym pogarszaniem się funkcji poznawczych w procesie starzenia. U osób z niższą początkową gęstością kości szybciej postępowały również zmiany w istocie białej mózgu, informuje ScienceDaily.

Wyniki opublikowano w czasopiśmie Radiology. Mineralna gęstość kości odzwierciedla ilość minerałów, w tym wapnia, w określonej objętości kości. Jej spadek sprawia, że kości stają się bardziej kruche i zwiększa ryzyko złamań.

Analiza tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego i testów poznawczych

Naukowcy wykorzystali dane z Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis. Algorytm głębokiego uczenia przeanalizował wykonane bez kontrastu tomografie komputerowe klatki piersiowej 2086 uczestników, aby określić objętościową mineralną gęstość kręgów piersiowych. Do końcowej grupy weszło 715 osób, dla których dostępne były również wyniki rezonansu magnetycznego mózgu i testów poznawczych.

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Badacze oceniali dwa wskaźniki stanu istoty białej: ogniska hiperintensywne istoty białej oraz anizotropię frakcyjną, której spadek może świadczyć o pogorszeniu mikrostrukturalnej organizacji istoty białej. Dane z powtórnych badań były dostępne dla 408 uczestników w odniesieniu do ognisk hiperintensywnych i dla 405 — w odniesieniu do anizotropii frakcyjnej.

Związek nie oznacza przyczynowości

Niższa gęstość kości na początku obserwacji wiązała się z szybszym spadkiem ogólnych wyników poznawczych. Była również związana z intensywniejszym gromadzeniem się ognisk hiperintensywnych istoty białej w ciele modzelowatym, które uczestniczy w funkcjach wykonawczych, pamięci roboczej i uwadze. W przedniej odnodze torebki wewnętrznej odnotowano wyraźniejszy spadek anizotropii frakcyjnej.

Autorzy podkreślają, że badanie nie dowodzi, iż osteoporoza powoduje demencję. Zwyrodnienie tkanki kostnej i zmiany w mózgu mogą być skutkami wspólnych metabolicznych procesów starzenia, w tym insulinooporności, dyslipidemii i zmian związanych z menopauzą. Naukowcy zaznaczyli, że sztuczna inteligencja mogłaby potencjalnie analizować już wykonane tomografie komputerowe klatki piersiowej w celu oceny gęstości kręgosłupa; w przyszłości może to pomóc identyfikować osoby, które mogą potrzebować dodatkowej oceny ryzyka spadku funkcji poznawczych.

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