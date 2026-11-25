Naukowcy z UTHealth Houston w USA wykryli związek między nasileniem objawów zaburzeń ze spektrum autyzmu a problemami trawiennymi u dzieci. Dzieci, które miały większe trudności ze świadomością społeczną i komunikacją, częściej miały również bardziej nasilone objawy żołądkowo-jelitowe, podaje News-Medical.

Jak przeprowadzono badanie

Naukowcy zbadali dzieci w wieku od 4 do 16 lat z potwierdzonymi zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Pobierali próbki krwi i kału oraz oceniali cechy behawioralne i objawy ze strony układu pokarmowego na podstawie ocen klinicznych i ankiet dla rodziców.

Zespół mierzył również wskaźniki stanu zapalnego i funkcji bariery jelitowej, a skład mikrobioty jelitowej porównywał z danymi dzieci rozwijających się typowo oraz rodzeństwa dzieci z autyzmem. Wyniki badania opublikowano w czasopiśmie Nature.

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Niemal dwie trzecie uczestników z zaburzeniami ze spektrum autyzmu miało istotne objawy żołądkowo-jelitowe. Należały do nich ból brzucha, gazy, cuchnący stolec i nocne wybudzenia. U dzieci z bardziej nasilonymi objawami autyzmu takie dolegliwości występowały częściej.

Mikrobiota i objawy behawioralne

Kierownik badania, profesor i szef oddziału gastroenterologii, hepatologii i żywienia Mark Rhoads, zaznaczył, że dyskomfort spowodowany zaparciami, biegunką lub gazami może przejawiać się drażliwością, zachowaniami powtarzalnymi lub samouszkadzającymi. Jak podkreślił, dla dzieci, które nie posługują się mową, może to być czasem jeden z nielicznych sposobów komunikowania dyskomfortu.

Naukowcy odnotowali również mniejszą różnorodność mikrobioty jelitowej oraz różnice w składzie bakterii u dzieci z autyzmem w porównaniu z innymi grupami. Jednocześnie analiza nie potwierdziła przypuszczenia, że nasilenie objawów jest związane ze stanem zapalnym jelit lub zwiększoną przepuszczalnością ich ścian: odpowiednie biomarkery pozostawały w normie i nie były związane z nasileniem ani objawów żołądkowo-jelitowych, ani autystycznych.

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