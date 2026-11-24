Naukowcy z Uniwersytetu Michigan w USA stwierdzili, że palenie papierosów, używanie konopi indyjskich i innych narkotyków w szkole średniej wiąże się z wyższym ryzykiem śmierci oraz śmiercią w młodszym wieku w dorosłym życiu. O wynikach pracy opublikowanej w American Journal of Public Health informuje News-Medical.

Dane z pięciu dekad obserwacji

Naukowcy przeanalizowali dane 107 346 Amerykanów, którzy uczestniczyli w długoterminowym badaniu Monitoring the Future. Respondentów po raz pierwszy ankietowano w ostatniej klasie szkoły w latach 1976–2019, a następnie obserwowano ich w dorosłym życiu. Do marca 2026 roku zmarło 3773 uczestników, czyli około 3,5% próby.

Nastolatki, które w wieku 18 lat używały narkotyków lub alkoholu, częściej umierały i umierały w młodszym wieku niż ich rówieśnicy, którzy powstrzymywali się od używania tych substancji. Badacze uwzględnili szereg powiązanych czynników oraz jednoczesne używanie różnych substancji, ponieważ takie zachowania często współwystępują.

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Najsilniejsze związki dotyczą papierosów i narkotyków

Po tej korekcie ryzyko śmierci było o 14% wyższe wśród osób używających konopi indyjskich, o 28% wyższe wśród osób używających innych narkotyków i o 36% wyższe wśród palaczy papierosów. Epizodyczne nadmierne spożywanie alkoholu także początkowo wiązano z wczesną śmiercią, jednak związek ten utracił istotność statystyczną po uwzględnieniu innych rodzajów używania substancji.

Kierowniczka badania, profesor Megan Patrick z Instytutu Badań Społecznych Uniwersytetu Michigan, zaznaczyła, że wyniki potwierdzają potrzebę badań przesiewowych, profilaktyki i interwencji dla nastolatków używających substancji psychoaktywnych. Jednocześnie autorzy podkreślili, że przyszłe badania powinny dokładniej wyjaśnić mechanizmy wykrytych związków.

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