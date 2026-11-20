W Stanach Zjednoczonych producent routerów TP-Link nie zdołał uzyskać wyjątku od ograniczeń dotyczących sprzedaży nowych routerów zagranicznego pochodzenia. W rezultacie firma nie może importować ani sprzedawać na amerykańskim rynku swoich nowych routerów z obsługą Wi-Fi 8, podaje Ars Technica.

Ograniczenia wprowadzono w marcu 2026 roku. Obejmują one nowe modele routerów, które są produkowane, montowane, projektowane lub opracowywane poza Stanami Zjednoczonymi. Modele TP-Link zatwierdzone przed wprowadzeniem zakazu nadal są dostępne dla amerykańskich kupujących.

Zgody dla konkurentów

Wnioski o wyjątki, formalnie nazywane warunkowymi zatwierdzeniami, rozpatrują Federalna Komisja Łączności USA, Pentagon i Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Według publikacji wydano dotąd 26 takich zgód na produkty m.in. firm Netgear, Asus, Nokia, Zyxel oraz innych producentów.

Zgody otrzymały również dział Starlink firmy SpaceX, a także Amazon — dla routerów satelitarnej usługi Leo i urządzeń Eero. TP-Link oświadczyła, że planuje montować wszystkie nowe routery w USA, jednak nadal nie ma zgody na dostawy nowych modeli.

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Kontrole i zarzuty

TP-Link została założona w Chinach w 1996 roku, jednak firma deklaruje organizacyjne oddzielenie od chińskiej TP-LINK Technologies Co., Ltd. Amerykańska struktura TP-Link w październiku 2024 roku wskazała Kalifornię jako swoją globalną siedzibę główną. Według firmy struktury mają różnych właścicieli, kierownictwo i działalność operacyjną.

Firma znajduje się w centrum uwagi amerykańskich urzędników z powodu zgłaszanych zagrożeń dla cyberbezpieczeństwa i pytań dotyczących jej pochodzenia. Microsoft informował w 2024 roku, że urządzenia TP-Link stanowiły większość botnetu kontrolowanego przez chińskich cyberprzestępców. TP-Link zaprzecza, że jej produkty są technologią kontrolowaną przez Chiny, i twierdzi, że żaden rząd nie kontroluje projektowania ani produkcji jej routerów.

W ubiegłym miesiącu FCC ostrzegła TP-Link, że kilka już zatwierdzonych modeli mogło przekroczyć ustalone limity mocy sygnału. Regulator wstępnie ustalił, że w złożonych przez firmę wnioskach mogły znajdować się nieprawidłowe informacje. TP-Link określiła te przypadki jako odosobnione i oświadczyła, że cztery wymienione urządzenia stanowią mniej niż jedną trzecią 1% całkowitej sprzedaży firmy w USA w tym roku.

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