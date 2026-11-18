Stany Zjednoczone postawiły 48-letniemu Daithí O’Corráinowi zarzut zniszczenia mienia rządu USA w związku z incydentem dotyczącym wojskowego samolotu transportowego C-130 Hercules Gwardii Narodowej Sił Powietrznych USA na lotnisku Shannon w zachodniej Irlandii. Według The Guardian, akt oskarżenia na Manhattanie został ujawniony we wtorek.

Amerykańscy prokuratorzy twierdzą, że O’Corráin w kwietniu przedostał się na teren lotniska i do samolotu stojącego na drodze kołowania. Według oskarżenia przeciął przewody hydrauliczne, rozbił przyrządy w kokpicie i wsypał kulki do zbiorników paliwa.

Samolot uznano za niezdatny do lotu

Wartość C-130 Herculesa, który zmierzał z misją wojskową do innego kraju, wynosiła 60 mln dolarów. Amerykańscy prokuratorzy oświadczyli, że w wyniku incydentu samolot stał się niezdatny do eksploatacji i nie będzie już latał.

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Zgodnie z aktem oskarżenia mężczyzna wyłamał mechanizm zamka w tylnych drzwiach dla załogi, aby dostać się do środka. Miał zasłonić okna samolotu hamakami, zabarykadować się w nim, zabezpieczyć drzwi pasami, wspornikami i śrubami, a także umieścić w prowadnicach drzwi kulki zmieszane z żywicą epoksydową.

Postępowania w USA i Irlandii

Irlandzka policja An Garda Síochána zatrzymała O’Corráina bezpośrednio po incydencie. W Irlandii postawiono mu zarzuty wyrządzenia szkody kryminalnej i bezprawnego wtargnięcia.

Jak informuje AP, O’Corráin nie przebywa w amerykańskim areszcie, a termin rozprawy dotyczącej przedstawienia amerykańskich zarzutów nie został jeszcze wyznaczony. W przypadku uznania winy grozi mu do 10 lat więzienia. Szef nowojorskiego biura FBI James Barnacle oświadczył, że nie był to „akt spontanicznego wandalizmu”.

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