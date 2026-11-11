W Stanach Zjednoczonych średnie wydatki gospodarstw domowych na ogrzewanie tej zimy mogą wzrosnąć o ponad 7%, a dla części odbiorców — nawet o 70%. Taką prognozę opublikowało Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów Programów Pomocy Energetycznej (NEADA), informuje The Guardian.

Największe podwyżki dla użytkowników oleju opałowego

Najbardziej odczuwalnego wzrostu kosztów oczekuje się w przypadku prawie 5 mln amerykańskich gospodarstw domowych, które ogrzewają mieszkania olejem opałowym. Znajdują się one głównie w północno-wschodniej części USA i na Alasce. Według szacunków NEADA sezonowe wydatki tych odbiorców mogą wzrosnąć o 70% — do około 2977 dolarów.

Na północnym wschodzie kraju średni rachunek za ogrzewanie ma wzrosnąć o 16,9%, czyli o 221 dolarów: z 1311 dolarów zeszłej zimy do 1532 dolarów tej zimy. W regionie skupia się największa liczba użytkowników oleju opałowego, a ceny energii elektrycznej należą do najwyższych w USA.

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Wzrost kosztów innych źródeł energii

Zgodnie z prognozą stowarzyszenia wydatki na ogrzewanie elektryczne mogą wzrosnąć o około 6% — do 1215 dolarów za sezon. Rachunki za ogrzewanie propanem mają wzrosnąć o około 5% — średnio do 1350 dolarów.

NEADA wiąże presję na ceny z zakłóceniami w światowych dostawach paliw w związku z wojną z Iranem. Stowarzyszenie wskazało również, że około co szóste gospodarstwo domowe w USA ma zaległe płatności za usługi komunalne; łączne zadłużenie wynosi około 23 mld dolarów. Organizacja wezwała Kongres do udzielenia pomocy rodzinom przed nadejściem wyższych zimowych rachunków.

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