W Stanach Zjednoczonych pięcioletnia przeżywalność dzieci i nastolatków z chorobami nowotworowymi do 2017 roku sięgnęła niemal 90%. W 1975 roku pięć lat po postawieniu diagnozy żyło około sześciu na dziesięciu pacjentów. Dane te przytoczył News-Medical, powołując się na badanie opublikowane w Journal of the National Cancer Institute.

Dane ponad 100 tys. pacjentów

Naukowcy przeanalizowali dane rejestrowe dotyczące ponad 100 tys. pacjentów w wieku od 0 do 19 lat, u których zdiagnozowano raka w USA w latach 1975–2022. Do analizy wykorzystano bazy danych SEER 8 i SEER 17 Narodowego Instytutu Raka USA. Badacze oceniali dynamikę pięcioletniej przeżywalności całkowitej według typów raka i grup społeczno-demograficznych.

Autorka badania, onkolożka dziecięca Lindsay Schwartz z Ann & Robert H. Lurie Children's Hospital of Chicago, zaznaczyła, że do postępu mogły przyczynić się dokładniejsza diagnostyka, stratyfikacja ryzyka, badania kliniczne, leki ukierunkowane molekularnie i immunoterapia. Jednocześnie, jak powiedziała, część pacjentów nadal potrzebuje skuteczniejszych i mniej toksycznych metod leczenia.

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Różnice między grupami i rodzajami raka

W latach 2000–2017 pięcioletnia przeżywalność dla wszystkich typów raka łącznie wyniosła 88% wśród białych pacjentów niepochodzenia latynoskiego, 84,5% wśród pacjentów pochodzenia latynoskiego, 85,6% wśród pacjentów z innych grup rasowych i etnicznych oraz 80,8% wśród czarnoskórych pacjentów niepochodzenia latynoskiego. Gorsze wyniki wśród czarnoskórych dzieci i nastolatków odnotowano dla większości typów raka.

Pięcioletnia przeżywalność w ostrej białaczce limfoblastycznej, najczęstszym nowotworze wieku dziecięcego, wzrosła z 43% w 1975 roku do 95% w 2017 roku. W przypadku ostrej białaczki szpikowej wynosiła około 72%, a w przypadku mięsaków około 74%. Badacze podkreślili również potrzebę dożywotniego nadzoru medycznego nad osobami, które przeszły raka w dzieciństwie: u pacjentów leczonych z powodu chłoniaka Hodgkina w latach 70. i na początku lat 80. przeżywalność spadła z 87% po pięciu latach od diagnozy do 63% po 30 latach.

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