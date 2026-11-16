Od marca w USA złożono co najmniej pięć projektów ustaw przewidujących uregulowanie lub zakaz wykorzystania generatywnej sztucznej inteligencji w reklamie wyborczej i politycznej. Część demokratów, którzy uzyskają większość w Kongresie, chce wprowadzić jasne zasady dla takich materiałów, informuje The Hill.

Inicjatywy proponują różne podejścia: obowiązkowe ujawnianie wykorzystania AI, całkowity zakaz określonych rodzajów takich treści lub doprecyzowanie, że obowiązujące normy już obejmują technologie generatywne. Kongresmenka Yvette Clarke przedstawiła w październiku ustawę REAL Political Advertisements Act, która będzie wymagać oznaczania reklam politycznych tworzonych z wykorzystaniem AI.

Wydatki i zasady stanowe

Według Wesleyan Media Project podczas cyklu wyborów śródokresowych na stworzenie i rozpowszechnienie 220 materiałów reklamowych z AI wydano 137 mln dolarów. Takie reklamy pojawiły się w 34 stanach, ale tylko 27% z nich zawierało informację o wykorzystaniu technologii.

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Badacze ustalili również, że 81% tych reklam stworzyli republikanie, a 12% demokraci. Obecnie 27 stanów wymaga ujawnienia zastosowania AI w reklamie politycznej, a kolejne cztery stany całkowicie zakazały jego użycia, co tworzy różne zasady w zależności od stanu.

Inne propozycje i wolność słowa

Kongresmenka Shontel Brown złożyła w październiku projekt ustawy zakazujący stosowania AI, jeśli pozbawia ono osobę prawa do głosowania lub w sposób oszukańczy pozbawia ją tego prawa. Senator Amy Klobuchar ponownie złożyła ponadpartyjną inicjatywę zakazującą istotnie wprowadzającego w błąd wykorzystania AI w wyborach federalnych. Senator Jeff Merkley zaproponował zakaz fałszywych materiałów wyborczych tworzonych przez AI.

Inny projekt ustawy — AI Ads Act, złożony przez kongresmena Ro Khannę i senatora Adama Schiffa — proponuje ugruntowanie stanowiska Federalnej Komisji Wyborczej, zgodnie z którym treści tworzone przez AI już podlegają ustawowemu zakazowi oszukańczego wprowadzania w błąd. Amerykańska Unia Swobód Obywatelskich ostrzegła, że nowe zasady muszą być sformułowane wąsko, aby nie ograniczać wypowiedzi politycznych zwykłych obywateli. Jednocześnie przedstawiciel organizacji zaznaczył, że wymóg wyraźnego oznakowania będzie mniej prawdopodobnie sprzeczny z Pierwszą Poprawką niż całkowity zakaz.

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