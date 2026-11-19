Łączna pojemność zainstalowanych w USA systemów magazynowania energii w bateriach przekroczyła 200 GWh. W pierwszych dziewięciu miesiącach 2026 roku kraj dodał 48,3 GWh nowej pojemności takich systemów — o 20% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, podaje Electrek, powołując się na raport Stowarzyszenia Przemysłu Energii Słonecznej USA i Benchmark Mineral Intelligence.

Na czele Teksas

Najwięcej sieciowych systemów magazynowania energii w bateriach od stycznia do września oddano do użytku w Teksasie — 12,3 GWh. Drugie miejsce zajęła Arizona z 7,7 GWh, a trzecie Kalifornia z 6,8 GWh.

Kolejnych 11 stanów już w ciągu dziewięciu miesięcy przekroczyło własne roczne rekordy instalacji systemów magazynowania energii. Na tej liście znalazły się Kolorado, Massachusetts, Utah, Michigan, Georgia, Mississippi, Wirginia, Iowa, Montana, Alabama i Illinois.

W trzecim kwartale 2026 roku w USA zainstalowano 14,3 GWh systemów magazynowania energii w bateriach, co oznacza spadek o 1% rok do roku. Główną część — 12,2 GWh — zapewniły duże obiekty dla sieci elektroenergetycznych. Obiekty biznesowe i przemysłowe dodały 1,3 GWh, a sektor mieszkaniowy — 746 MWh. Był to najlepszy trzeci kwartał dla baterii domowych, choć w ciągu dziewięciu miesięcy ich instalacje były o 12% niższe niż rok wcześniej.

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Prognoza do 2030 roku

We wrześniu stan Nowy Jork zawarł kontrakty na osiem projektów bateryjnych o łącznej mocy około 950 MW. SEIA i Benchmark Mineral Intelligence prognozują, że do 2030 roku łączna pojemność systemów magazynowania energii w amerykańskich sieciach elektroenergetycznych, gospodarstwach domowych i przedsiębiorstwach osiągnie 708 GWh. To o 3,7% więcej niż ich wcześniejsza ocena.

Zdolność produkcyjna USA w zakresie wytwarzania ogniw akumulatorowych również wzrosła do 92,4 GWh — o 50%. W lipcu rozpoczęła działalność fabryka w Tennessee, a w październiku zakład w Indianie.

Według obliczeń SEIA skorygowanych o inflację produkcja energii słonecznej i baterie obniżyły średnie letnie hurtowe ceny energii elektrycznej o 42% na rynku Teksasu i o 51% w Kalifornii między 2021 a 2026 rokiem. Jednocześnie rachunki gospodarstw domowych rosły z powodu wyższych kosztów przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej: o 22% w dwóch badanych kalifornijskich przedsiębiorstwach energetycznych i o 3% w próbie dostawców z Teksasu.

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