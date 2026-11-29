W pierwszej połowie 2026 roku duże firmy w Stanach Zjednoczonych złożyły 372 wnioski o upadłość — najwięcej w analogicznym okresie od 2010 roku. To już czwarty rok z rzędu, gdy liczba takich wniosków rośnie, podaje Fortune, powołując się na S&P Global Market Intelligence.

Sytuacja małych przedsiębiorstw również się pogorszyła: liczba wniosków składanych na podstawie Podrozdziału V amerykańskiego Kodeksu upadłościowego, przeznaczonego dla małych firm, wzrosła o 46% w pierwszych dziewięciu miesiącach roku, według Amerykańskiego Instytutu Upadłości.

Badanie spółek publicznych

Badacze z Instytutu Santa Fe w 2015 roku przeanalizowali ponad 25 tys. północnoamerykańskich spółek publicznych z lat 1950–2009, wykorzystując bazę Compustat firmy S&P. Ustalili, że okres półtrwania typowej spółki publicznej wynosi około dziesięciu lat i niemal nie zależy od branży.

W badaniu zakończenie istnienia spółki zazwyczaj nie oznaczało upadłości. Najczęściej spółka była kupowana, łączyła się z inną lub była likwidowana. Autorzy ustalili również, że ryzyko zakończenia działalności w konkretnym roku nie zależało od tego, jak długo spółka już istniała.

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Szybsza zmiana liderów rynku

Okres pozostawania spółek w indeksie S&P 500 również się skraca. Według firmy konsultingowej Innosight średni okres obecności w indeksie spadł z 33 lat w 1964 roku do 24 lat w 2016 roku. Główny ekonomista Apollo, Torsten Slok, w marcu oszacował ten wskaźnik na około 15 lat, podczas gdy w 1958 roku wynosił on 61 lat.

Slok wiąże ten trend z przyspieszeniem „twórczej destrukcji”, fuzjami oraz wykupami spółek przez fundusze private equity. Jednocześnie liczba spółek publicznych zarejestrowanych w USA od 1996 roku zmniejszyła się o połowę, a startupy pozostają prywatne średnio przez 16 lat — o jedną trzecią dłużej niż dziesięć lat temu.

Według amerykańskiego Biura Statystyki Pracy spośród przedsiębiorstw otwartych w 2013 roku w 2023 roku działało już tylko 34,7%. Najwyższy dziesięcioletni wskaźnik przetrwania odnotowano w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie — 50,5%, a najniższy w górnictwie, wydobyciu w kamieniołomach oraz wydobyciu ropy i gazu — 24,5%.

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