Były republikański senator Norm Coleman, który jest wiceprzewodniczącym Rady Polityki Obronnej Pentagonu, stanął wobec pytań o możliwy konflikt interesów. Jednocześnie pracuje jako lobbysta Arabii Saudyjskiej, starszy doradca izraelskiej firmy zbrojeniowej Kinetica oraz doradca amerykańskiego Departamentu Obrony, informuje The Guardian.

Minister obrony USA Pete Hegseth powołał Colemana do Rady Polityki Obronnej w czerwcu. Wcześniej Coleman pomagał Hegsethowi podczas przesłuchań w Senacie dotyczących zatwierdzenia jego kandydatury na stanowisko szefa Pentagonu.

Łączenie stanowisk

Oprócz pracy w organie doradczym Pentagonu Coleman kieruje Republikańską Koalicją Żydowską oraz Congressional Leadership Fund, jednym z największych superkomitetów działań politycznych wspierających republikanów w Izbie Reprezentantów. Rada Polityki Obronnej doradza kierownictwu Pentagonu w sprawach planowania strategicznego, modernizacji sił zbrojnych, regionalnej polityki obronnej i bezpieczeństwa narodowego.

Lobbysta organizacji Public Citizen Craig Holman nazwał Colemana „chodzącym konfliktem interesów” w Radzie Polityki Obronnej. Jednocześnie zaznaczył, że łączenie pracy lobbystycznej z doradzaniem Pentagonowi samo w sobie nie jest nielegalne.

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Powiązania z wykonawcami obronnymi

W ubiegłym roku Coleman został starszym doradcą Kinetica — izraelskiej firmy zbrojeniowej. Firma z zadowoleniem przyjęła jego powołanie do Rady Polityki Obronnej, oświadczając, że odpowiada ono jej podejściu do łączenia polityki obronnej, przewagi technologicznej i innowacji sojuszników.

Według publikacji Coleman figurował w dokumentach kancelarii prawnej Hogan Lovells Cadwalader dotyczących działalności lobbystycznej. W szczególności firma reprezentowała interesy spółek w sprawach systemów wykrywania dronów, produkcji półprzewodników i regulacji projektów centrów danych dla sztucznej inteligencji; w niektórych przypadkach praca dotyczyła wystąpień do Pentagonu.

Sam Coleman, Hogan Lovells Cadwalader i Kinetica nie odpowiedzieli na prośby dziennikarzy o komentarz. Publikacji nie udało się ustalić dokładnych funkcji Colemana w Kinetica.

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