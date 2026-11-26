W USA specjaliści ze Szpitala Dziecięcego w Los Angeles wezwali dzieci i dorosłych do sprawdzenia, czy ich rutynowe szczepienia, w tym przeciw odrze, są aktualne. Jako powód wskazali ryzyko szerszych ognisk, jeśli zakażone osoby trafią do społeczności o niskim poziomie wyszczepienia, informuje News-Medical.

Dyrektor medyczny ds. profilaktyki i kontroli zakażeń w Szpitalu Dziecięcym w Los Angeles Michael Smith zaznaczył, że szczepienie jest najskuteczniejszym sposobem na uniknięcie zakażenia i przenoszenia wirusa na inne osoby. Według danych przytoczonych w materiale dwie dawki skojarzonej szczepionki przeciw odrze, śwince i różyczce zapewniają 97% ochrony przed odrą, a jedna dawka — 93%.

Jak przenosi się zakażenie

Odra rozprzestrzenia się drogą powietrzną, gdy zakażona osoba oddycha, mówi, kaszle lub kicha. Krople oddechowe mogą utrzymywać się w powietrzu i na powierzchniach do dwóch godzin. Ponad 90% przypadków zakażenia dotyczy osób, które nie zostały uodpornione przeciw odrze.

Do charakterystycznych objawów zaliczono gorączkę, kaszel, katar, zaczerwienienie i łzawienie oczu. Trzy–cztery dni po pojawieniu się tych objawów może wystąpić czerwona wysypka, która często zaczyna się na twarzy i rozprzestrzenia się w dół ciała.

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Działania po kontakcie z chorym

Jeśli istnieje podejrzenie odry u dziecka, lekarze radzą natychmiast skontaktować się z pediatrą, odizolować dziecko w osobnym pokoju i nie posyłać go do szkoły ani przedszkola. Przed wizytą u lekarza lub na oddziale ratunkowym warto zadzwonić: ze względu na wysoką zakaźność odry placówki medyczne muszą stosować szczególne środki kontroli zakażeń.

Po kontakcie z zakażoną osobą lekarz może zaproponować dodatkową ochronę, w tym podanie przeciwciał przeciw odrze. Należy to zrobić wkrótce po kontakcie i przed wystąpieniem objawów. Leczenie samej odry polega głównie na terapii wspomagającej, odpoczynku i przyjmowaniu płynów.

W materiale wskazano również, że hospitalizacji wymaga około jedna na pięć niezaszczepionych osób chorych na odrę. Wśród możliwych ciężkich powikłań wymieniono zapalenie płuc, zapalenie mózgu, które może prowadzić do uszkodzenia mózgu i utraty słuchu, podostre stwardniające zapalenie mózgu oraz śmierć.

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