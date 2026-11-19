Amerykańskie Narodowe Akademie Nauk, Inżynierii i Medycyny wezwały do wzmocnienia nadzoru nad bezpieczeństwem ze strony Federalnej Administracji Lotnictwa USA oraz armii po zderzeniu regionalnego samolotu American Airlines z wojskowym śmigłowcem w pobliżu Waszyngtonu. Przegląd zlecony przez Kongres i opublikowany 18 listopada 2026 roku wykazał, że część słabych punktów systemu bezpieczeństwa zidentyfikowanych po katastrofie nadal istnieje, informuje AeroTime.

Do zderzenia doszło 29 stycznia 2025 roku w pobliżu Waszyngtonu w USA. W wypadku zginęło wszystkich 67 osób znajdujących się na pokładach obu statków powietrznych. Nowy raport opiera się na śledztwie amerykańskiej Krajowej Rady Bezpieczeństwa Transportu i zawiera 25 rekomendacji dotyczących funkcjonowania lotniska, lotów wojskowych oraz zapobiegania zderzeniom w powietrzu.

Rozkład ruchu i przepustowość

Komitet uznał, że Federalna Administracja Lotnictwa i armia USA przed katastrofą niewystarczająco rozpoznawały i eliminowały powtarzające się ryzyko zderzeń. Autorzy przeglądu zalecili bardziej równomierne rozłożenie lotów w ciągu godziny, aby uniknąć szczytowych okresów ruchu, które tworzą dodatkowe obciążenie dla kontrolerów.

Komitet zaproponował także bardziej szczegółową ocenę tego, w jaki sposób samoloty pasażerskie i śmigłowce korzystają z zatłoczonej przestrzeni powietrznej wokół Portu Lotniczego im. Ronalda Reagana w Waszyngtonie. Kongresowi zalecono wymaganie publicznej oceny bezpieczeństwa i przepustowości lotniska przed wydaniem zezwoleń na dodatkowe loty.

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Rekomendacje dla wojskowych śmigłowców

W odniesieniu do operacji wojskowych komitet zalecił ujednolicenie szkolenia do lotów w przestrzeni powietrznej Waszyngtonu oraz regularne sprawdzanie umiejętności załóg. Przy ocenie regularnych lotów szkoleniowych należy także uwzględniać, czy ich zadania mogą zostać wykonane w innym czasie, inną trasą, w innym miejscu lub za pomocą symulacji.

Raport wezwał do przyspieszenia opracowania norm i certyfikacji systemów unikania kolizji dla śmigłowców, a po pojawieniu się certyfikowanych systemów — do wprowadzenia wymogów dotyczących ich instalacji. Priorytet ma zostać nadany śmigłowcom operującym w pobliżu samolotów w zatłoczonej terminalowej przestrzeni powietrznej. Zalecono także priorytetowe wdrażanie wyświetlaczy i ostrzeżeń ADS-B In dla statków powietrznych bez systemów zapobiegania kolizjom lub działających tam, gdzie takie systemy są niedostępne.

Po katastrofie Federalna Administracja Lotnictwa ograniczyła ruch śmigłowców w pobliżu lotniska i zmniejszyła godzinowy limit przylotów z 36 do 26. W styczniu 2026 roku urząd poinformował o podniesieniu limitu do 30 lotów na godzinę po ocenie bezpieczeństwa i wzmocnieniu obsady wieży kontroli ruchu lotniczego. W maju 2026 roku administracja oświadczyła również, że zaprzestała stosowania separacji wzrokowej śmigłowców i samolotów w pobliżu zatłoczonych lotnisk, zobowiązując kontrolerów do stosowania radarowej separacji poziomej lub pionowej.

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