Administracja USA zaproponowała nowe przepisy, które, jak twierdzą urzędnicy, mają zapobiegać oszustwom, eliminować nieuczciwe podmioty i chronić osoby korzystające z Medicare, Medicaid oraz giełd ubezpieczeniowych ustawy o przystępnej opiece zdrowotnej. Informuje o tym STAT News.

Oczekiwane oszczędności

Amerykańskie organy ochrony zdrowia oświadczyły, że nowe przepisy mogą zwrócić podatnikom 90 mld dolarów w ciągu następnej dekady. Według urzędników Medicare wszystkie deklarowane oszczędności mają pochodzić z jednego działania — wzmocnienia audytów planów Medicare Advantage. Jednocześnie środki te, jak zauważa publikacja, nie są powiązane z zakończeniem zawyżania rachunków za opiekę hospicyjną ani składaniem fałszywych wniosków o sprzęt medyczny.

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Audyty planów

Proponowana zasada przewiduje ponowne wprowadzenie przepisów z czasów administracji Joe Bidena, ukierunkowanych na audyty planów Medicare Advantage. Inicjatywa nadal pozostaje propozycją, a podana kwota stanowi prognozowane oszczędności wskazywane przez amerykańskich urzędników.

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