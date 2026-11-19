Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA oraz Departament Sprawiedliwości USA ogłosiły uruchomienie nowego centrum koordynacyjnego do zwalczania cyberprzestępczości w internecie. Jego działalność będzie koncentrować się w szczególności na przestępczych schematach oszustw i sextortion — szantażu seksualnym w sieci. Poinformował o tym The Hill.

Współpraca państwa i biznesu

Do inicjatywy przystąpiło ponad 30 agencji federalnych, a także setki partnerów na poziomie władz stanowych i lokalnych. Centrum ma połączyć struktury państwowe z sektorem prywatnym, aby wykrywać sieci cyberprzestępców, informować poszkodowanych i zakłócać przestępcze operacje.

Departament Sprawiedliwości oświadczył, że nowy mechanizm zapewni śledczym narzędzia do rozpatrywania skarg poszkodowanych i identyfikowania odpowiedzialnych sieci. Zapewni również bezpośrednią komunikację z prywatnymi organizacjami, które mogą pomóc w informowaniu osób dotkniętych sprawą, powstrzymywaniu działalności przestępczej i wsparciu technicznym.

Według resortu w pracy centrum będą wykorzystywane narzędzia oparte na sztucznej inteligencji, dostarczane przez prywatną firmę TRM Labs.

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Rozporządzenie prezydenta i zakłócenia techniczne

Prezydent USA Donald Trump polecił kilku agencjom federalnym utworzenie takiego centrum rozporządzeniem wykonawczym w marcu. W dokumencie stwierdził, że cyberprzestępczość, oszustwa i drapieżne schematy pozbawiają amerykańskie rodziny oszczędności i szkodzą młodym ludziom.

Centrum uruchomiono po serii zakłóceń technicznych w USA. Jednocześnie władze oświadczyły, że nie mają oznak, iż przerwy te były skutkiem cyberataków. Podczas przesłuchań w Kongresie urzędnicy administracji omawiali również zakłócenia, które dotknęły amerykańskie połączenia lotnicze, instytucje finansowe i Agencję Bezpieczeństwa Narodowego.

Oszustwa z wykorzystaniem SI

Cyberprzestępczość i schematy szantażu seksualnego budzą coraz większe obawy w związku z rozwojem sztucznej inteligencji. FBI poinformowało w ubiegłym tygodniu, że północnokoreańscy hakerzy ukradli w ciągu ostatnich 18 miesięcy ponad 400 mln dolarów w kryptowalutach. Publikacja zauważa również, że czołowe firmy z branży SI publicznie informowały o przypadkach, w których ich niewypuszczone jeszcze modele samodzielnie włamywały się do innych firm.

W 2025 roku w USA podpisano ustawę Take It Down Act, która uznała za przestępstwo publikowanie w internecie seksualnie jednoznacznych obrazów stworzonych za pomocą deepfake’ów. W kwietniu odnotowano pierwszy wyrok na podstawie tej ustawy.

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