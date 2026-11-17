W Zatoce Meksykańskiej, około 25 mil od wybrzeża Florydy, celowo zatopiono były liniowiec oceaniczny SS United States. Statek, który spoczął na dnie w pobliżu miasta Destin, stał się największą na świecie sztuczną rafą, podaje Jerusalem Post.

Kontrolowane zatopienie rozpoczęło się około godziny 13:00 i trwało dziewięć godzin, choć początkowo zakładano, że proces zakończy się w ciągu około godziny. Liniowiec znalazł się na piaszczystym dnie na głębokości około 180 stóp. Stał się 21. i największym obiektem Florida Panhandle Shipwreck Trail — szlaku zatopionych statków rozciągającego się od Pensacoli do Port St. Joe.

Nowy obiekt dla nurków

SS United States jest o prawie 80 stóp dłuższy od poprzedniego największego statku na tym szlaku — zatopionego lotniskowca USS Oriskany. Według departamentu turystyki hrabstwa Okaloosa górny pokład liniowca może znajdować się na głębokości 55–60 stóp. Będą mogli do niego dotrzeć nurkowie rekreacyjni z certyfikatem open-water, jednak dostęp będzie zależał od ostatecznego położenia kadłuba, prądów, widoczności oraz lokalnych zasad bezpieczeństwa.

W 2024 roku liniowcowi groziło usunięcie ze stoczni w Filadelfii, gdzie znajdował się przez 30 lat. Następnie hrabstwo Okaloosa zaoferowało za statek 1 mln dolarów. Na początku 2025 roku został on odholowany z Filadelfii do miasta Mobile w Alabamie, gdzie usunięto z niego materiały niebezpieczne dla środowiska morskiego.

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Historia liniowca i rafy

SS United States o długości 990 stóp był większy od „Titanica” i podczas prób morskich osiągnął prędkość 44 mil na godzinę. Z powodu spadku liczby pasażerów po upowszechnieniu się lotnictwa komercyjnego statek wycofano ze służby w 1969 roku, po niespełna dwóch dekadach rejsów oceanicznych.

Naukowcy oczekują, że nowa rafa szybko zacznie przyciągać morskie organizmy. Profesor nauk morskich Uniwersytetu Gulf Coast na Florydzie Michael Parsons zaznaczył, że ryby mogą gromadzić się przy sztucznej rafie w ciągu kilku godzin lub dni, a bakterie i glony zasiedlą kadłub niemal natychmiast. Na szlaku zatopionych statków odnotowano już lucjany, graniki, seriolowate, ustniczki, barakudy, jeżowce i koralowce.

Organizacja non-profit SS United States Conservancy planuje również utworzyć na Florydzie muzeum w pobliżu miejsc wypłynięcia nurków. Dwa duże kominy liniowca zdemontowano i planuje się włączyć je do ekspozycji muzealnej.

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