Po wyborach środka kadencji w USA w 2026 roku rekordowa liczba kobiet zdobyła mandaty w Kongresie i stanowiska gubernatorów, informuje France 24. Starsza reporterka Politico ds. polityki krajowej Lauren Fedor opowiedziała o rosnącej liczbie demokratek wybranych do Kongresu i na gubernatorki.

Matki w kampaniach

Fedor osobno wspomniała o matkach małych dzieci wśród kandydatek. Jak powiedziała, w różnych stanach ukształtowało się przekonanie, że matki mogą być przekonującymi rzeczniczkami wyborców.

Dziennikarka powiązała to z obawami wyborców dotyczącymi kosztów życia, przystępności cenowej oraz możliwości związania końca z końcem. Jej zdaniem właśnie te kwestie stały się ważne w kampaniach wyborczych.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Retoryka Demokratów

Według Fedor po porażce w wyborach prezydenckich w 2024 roku Demokraci zmienili podejście do przekazu kampanijnego. Uważa ona, że partia doszła do wniosku, iż polityka tożsamości być może nie jest drogą naprzód jako strategia wyborcza.

Zdaniem dziennikarki koncentracja Demokratów na kosztach życia przyczyniła się do ich sukcesów wyborczych w 2025 i 2026 roku. Przed wyborami prezydenckimi w 2028 roku, jak zaznaczyła, pozostaje jeszcze sprawdzić, jak partia wywiąże się z obietnic złożonych wyborcom.

Czytaj nas na