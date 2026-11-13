W Stanach Zjednoczonych żadna z 99 sieci transportu publicznego otrzymujących finansowanie federalne nie uzyskała wysokich ocen we wszystkich wskaźnikach dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Wykazały to nowa ogólnokrajowa baza danych i interaktywny panel stworzone na Uniwersytecie Michigan, informuje News-Medical.

Cztery wskaźniki dostępności

Panel Public Transit Accessibility Dashboard obejmuje 99 systemów transportowych w 85 miastach USA. Zawiera dane, które mogą pomóc społecznościom identyfikować bariery i poprawiać dostępność autobusów, pociągów oraz innych środków transportu o stałych trasach.

Naukowcy oceniali cztery elementy: bliskość transportu i możliwość dotarcia do wielu miejsc docelowych, częstotliwość kursów zgodną z popytem, przystępność cenową przejazdów oraz komfort interakcji z przewoźnikiem. Wskaźniki te obejmują różne etapy podróży — od wyszukiwania informacji na stronie internetowej po dotarcie do celu.

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Autorka badania Erica Twardzik, adiunktka w Szkole Kinezjologii Uniwersytetu Michigan i dyrektorka Centrum Inkluzywnych Środowisk Mobilności, zaznaczyła, że dane dotyczące dostępności transportu publicznego w USA były wcześniej fragmentaryczne, nie były łączone na poziomie krajowym i rzadko przedstawiano je w zrozumiałym języku. Jak podkreśliła, nawet jedna przeszkoda może uniemożliwić całą podróż pasażerowi z niepełnosprawnością.

Wyniki miast

Najwyższe ogólne wyniki w badaniu uzyskały Waszyngton, Phoenix i San Diego. Najniższe pozycje zajęły Hampton w stanie Wirginia, Allentown w Pensylwanii oraz Anchorage na Alasce.

Wśród miast stanu Michigan Grand Rapids zajęło 39. miejsce na 85, Detroit — 50., a Flint — 71. Ogólny status dostępności w panelu waha się od optymalnego do niewystarczającego i uwzględnia najsłabsze ogniwo w doświadczeniu pasażera. Narzędzie opracowano z udziałem pasażerów z niepełnosprawnościami, aktywistów społecznych, badaczy i innych zainteresowanych stron; użytkownicy mogą porównywać miasta, przeglądać mapy i pobierać dane.

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