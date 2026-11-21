Naukowcy z Uniwersytetu Columbia oraz Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley w USA ustalili, że mikroplastik i nanoplastik podczas kontaktu z wodą mogą tworzyć reaktywne formy tlenu. Są to wysoce aktywne cząsteczki zdolne uszkadzać biologiczne struktury komórek i tkanek. Wyniki badania opublikowano w czasopiśmie Nature, informuje ScienceDaily.

Aktywna powierzchnia plastiku

Plastik jest zwykle uważany za materiał stabilny chemicznie. Jednak podczas rozpadu dużych plastikowych przedmiotów na mikro- i nanocząstki powierzchnia ich znacznie się zwiększa. Jak ustalili naukowcy, na granicy takiej powierzchni i wody mogą zachodzić procesy sprzyjające przenoszeniu elektronów i powstawaniu reaktywnych rodników.

Woda w tym procesie nie jest jedynie biernym środowiskiem. W pobliżu hydrofobowej, czyli odpychającej wodę, powierzchni plastiku zmienia się zachowanie cząsteczek wody i naładowanych cząstek. Obliczenia teoretyczne i modelowanie komputerowe zespołu z Berkeley wykazały, że w przyległych warstwach wody mogą koncentrować się jony wodorotlenkowe. W takich warunkach łatwiej oddają one elektrony i tworzą rodniki hydroksylowe.

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Możliwy związek ze szkodami biologicznymi

Rodniki hydroksylowe są szczególnie reaktywnymi cząstkami, które mogą uszkadzać cząsteczki biologiczne. Autorzy pracy uważają, że odkryty mechanizm może wyjaśniać część negatywnych efektów biologicznych wiązanych z oddziaływaniem mikroplastiku na zwierzęta i potencjalnie na ludzi.

Jednocześnie badanie nie ustala, że proces ten powoduje konkretne choroby u ludzi. Naukowcy zaznaczają, że mikroplastik może kontaktować się z wodą nie tylko w zbiornikach wodnych czy wodzie butelkowanej, lecz także we krwi i komórkach organizmu.

Wcześniej laboratorium profesora Weia Mina za pomocą mikroskopii laserowej wykryło średnio około 240 tys. widocznych cząstek plastiku w jednym litrze wody butelkowanej; większość z nich stanowił nanoplastik. Zrozumienie nowego mechanizmu może w przyszłości pomóc w opracowywaniu tworzyw sztucznych mniej skłonnych do tworzenia reaktywnych cząsteczek w wodzie.

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