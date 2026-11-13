W USA ustalono, że TRF2 wspiera regenerację mięśni — ScienceDaily

Badacze z Perelman School of Medicine na University of Pennsylvania w USA ustalili, że białko TRF2 jest niezbędne komórkom macierzystym mięśni do zachowania zdolności naprawy uszkodzonych tkanek. Przy braku tego białka uszkodzone mięśnie myszy laboratoryjnych zamiast zdrowej tkanki gromadziły tłuszcz i tkankę bliznowatą, informuje ScienceDaily.

Białko wspiera właściwości komórek macierzystych

TRF2 był wcześniej znany przede wszystkim ze swojej roli w ochronie telomerów — struktur na końcach chromosomów, które chronią je przed uszkodzeniem. Nowa praca, opublikowana w czasopiśmie Science Advances, wykazała, że białko pomaga także komórkom macierzystym mięśni utrzymywać program genetyczny, który określa ich specjalizację.

W normalnych warunkach komórki te pozostają głównie w stanie nieaktywnym. Po urazie aktywują się, namnażają i uczestniczą w zastępowaniu uszkodzonej tkanki mięśniowej. Część komórek następnie ponownie przechodzi w stan spoczynku, zachowując rezerwę na potrzeby dalszej regeneracji. Naukowcy ustalili, że poziom TRF2 zmienia się podczas przejść między tymi etapami.

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Konsekwencje utraty TRF2

Badacze usunęli TRF2 z komórek macierzystych mięśni myszy laboratoryjnych. Początkowo mięśnie zwierząt wyglądały normalnie, jednak z czasem liczba funkcjonalnych komórek macierzystych się zmniejszała. Naukowcy oczekiwali, że komórki mogą obumrzeć, jednak pozostawały one żywe i traciły właściwości molekularne potrzebne do funkcjonowania właśnie jako komórki macierzyste mięśni.

Dalsze eksperymenty wykazały, że TRF2 oddziałuje z regionami regulatorowymi genomu, w tym ze strukturami DNA znanymi jako G-kwadrupleksy. Taka interakcja pomaga zachować program genetyczny niezbędny dla tożsamości i potencjału regeneracyjnego komórek macierzystych mięśni.

Badanie dystrofii mięśniowej

W modelu dystrofii mięśniowej Duchenne'a usunięcie TRF2 z komórek macierzystych przyspieszało degenerację mięśni i skracało długość życia myszy. Autorzy podkreślają, że wyniki nie oznaczają jeszcze pojawienia się nowego leczenia dla ludzi, lecz wskazują na mechanizm biologiczny, który potencjalnie może stać się przedmiotem dalszych badań nad terapią dystrofii mięśniowej.

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