W USA Sean Cairncross odchodzi ze stanowiska krajowego dyrektora ds. cyberbezpieczeństwa Białego Domu. Obowiązki na tym stanowisku obejmie dyrektorka ds. informatyki Pentagonu Kirsten Davis, informuje Deutsche Welle.

Tymczasowe powołanie

O tym, że Cairncross odchodzi ze stanowiska, jako pierwsze poinformowały Axios i inne amerykańskie media. Później sekretarz stanu USA Marco Rubio ogłosił w serwisie społecznościowym X, że Davis zostanie nową krajową dyrektorką ds. cyberbezpieczeństwa. Będzie pełnić tę funkcję jako p.o.

Davis podziękowała prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi oraz szefowi personelu Białego Domu Stephenowi Millerowi za zaufanie. Oświadczyła, że konieczna jest modernizacja podstaw, na których funkcjonuje kraj, zwiększanie ich odporności oraz rozwijanie potencjału kadrowego w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.

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Awarie systemów

Zmiana kadrowa nastąpiła na tle serii awarii technologicznych w USA w ciągu tygodnia. Zakłócenia wpłynęły na transport lotniczy, usługi bankowe, łączność, handel elektroniczny oraz systemy Agencji Bezpieczeństwa Narodowego. Amerykańscy urzędnicy oświadczyli, że nie mają dowodów na cyberatak.

Trump nominował Cairncrossa w 2025 roku na stanowisko swojego głównego doradcy ds. polityki cyberbezpieczeństwa i ochrony danych, po czym Senat zatwierdził jego kandydaturę. Podczas pierwszej kadencji prezydenckiej Trumpa Cairncross pełnił różne funkcje w Białym Domu, a także był kierownikiem w Republikańskim Komitecie Narodowym.

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