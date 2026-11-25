W Stanach Zjednoczonych badacze ustalili związek między stopniowym wzrostem poziomu glukozy we krwi na czczo od młodej dorosłości do wieku średniego a gorszymi wynikami testów funkcji poznawczych. Analiza objęła 2808 uczestników wieloletniego badania CARDIA, którzy na początku obserwacji mieli od 18 do 30 lat. O wynikach informuje News-Medical, powołując się na badanie opublikowane w Journal of the American Heart Association.

Trzy trajektorie poziomu glukozy

Naukowcy śledzili poziom glukozy na czczo przez około 30 lat: na początku badania, a także po 7, 10, 15, 20, 25 i 30 latach. Spośród 2463 osób, u których nie rozwinęła się cukrzyca typu 2, 56% miało niski stabilny poziom glukozy — 80–85 mg/dl, a 38% — umiarkowany stabilny poziom w przedziale 90–100 mg/dl. U kolejnych 5,6% wskaźnik wzrósł z około 85 do 110–115 mg/dl.

U 345 uczestników w czasie obserwacji rozwinęła się cukrzyca typu 2. Średni wiek uczestników podczas wizyty po 30 latach wynosił 55 lat; kobiety stanowiły 56% próby, a czarnoskórzy uczestnicy — 44%.

Wyniki testów poznawczych

Po uwzględnieniu czynników demograficznych i stylu życia osoby z trajektorią wzrostu glukozy oraz uczestnicy, u których rozwinęła się cukrzyca typu 2, gorzej wykonywali zadania dotyczące pamięci, szybkości przetwarzania informacji, funkcji wykonawczych i ogólnego wyniku poznawczego niż grupa z niskim stabilnym poziomem glukozy.

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Autorka badania Regina Paradela zaznaczyła, że związek między wzrostem glukozy a słabszymi wynikami poznawczymi stwierdzono nawet wśród osób, które przez 30 lat nie zachorowały na cukrzycę typu 2. Jej zdaniem wskazuje to, że zmiany metabolizmu glukozy mogą mieć znaczenie dla zdrowia mózgu wcześniej w dorosłości, niż wcześniej sądzono.

Dane MRI i ograniczenia pracy

Rezonans magnetyczny mózgu wykonano u 605 uczestników. U osób, które zachorowały na cukrzycę typu 2, w porównaniu z grupą o niskim stabilnym poziomie glukozy stwierdzono mniejszą całkowitą objętość istoty szarej oraz więcej nieprawidłowej tkanki istoty białej. Wcześniejsze badania łączyły takie zmiany ze słabszymi funkcjami poznawczymi.

Jednocześnie autorzy podkreślili ograniczenia: funkcje poznawcze oceniano tylko w 30. roku obserwacji, dlatego nie udało się bezpośrednio zmierzyć ich pogorszenia w czasie. Ponadto badania MRI były dostępne tylko dla części próby, co ograniczyło możliwość oceny związku między wzrostem glukozy a strukturalnymi zmianami w mózgu w niewielkiej grupie uczestników z rosnącą trajektorią wskaźnika.

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