W Stambule zatrzymano, a następnie zwolniono Yonçę Verdioglu Şık, koordynatorkę projektów niemieckiej Fundacji Heinricha Bölla. Według jej prawnika kobiecie zarzuca się szpiegostwo polityczne i wojskowe. Po przesłuchaniu nałożono na nią również zakaz opuszczania Turcji, informuje Deutsche Welle.

Przesłuchanie dotyczące działalności fundacji

Policja przyszła do mieszkania Verdioglu Şık w Stambule w środę wieczorem i zabrała ją na przesłuchanie. W opublikowanych później protokołach nie ma pytań bezpośrednio dotyczących szpiegostwa. Prokuratura interesowała się natomiast działalnością Fundacji Heinricha Bölla oraz przelewami środków z fundacji na jej konto bankowe.

Verdioglu Şık, która urodziła się i wychowała w Niemczech, pracuje jako koordynatorka projektów fundacji od 18 lat. Organizuje inicjatywy poświęcone demokracji oraz prawom kobiet, mniejszości i osób LGBTQ+.

Reakcja opozycji

Mąż Verdioglu Şık, Ahmet Şık, jest dziennikarzem śledczym i posłem lewicowej Partii Robotniczej Turcji (TİP). Jest krytykiem władz i w ostatnim czasie badał domniemany skandal na rynku akcji, na którym — według doniesień — mogli skorzystać członkowie rządzącej Partii Sprawiedliwości i Rozwoju oraz ich współpracownicy.

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Krytycy rządu zasugerowali, że ze względu na immunitet parlamentarny Ahmeta Şıka wywierana jest na niego presja za pośrednictwem jego żony. Sam poseł, reagując na zatrzymanie, napisał, że państwo bez prawa staje się bandą.

Praktyka oskarżeń o szpiegostwo

Deutsche Welle zauważa, że po próbie zamachu stanu przeciwko rządowi Recepa Tayyipa Erdoğana w 2016 roku zarzuty szpiegostwa stawiano dziennikarzom, przedstawicielom opozycji, obrońcom praw człowieka, pracownikom zagranicznych ambasad, organizacji pozarządowych i fundacji. Takie sprawy często kończyły się uniewinnieniami lub wyrokami za inne czyny, niekiedy po latach od rozpoczęcia postępowań.

Badacz Niemieckiego Instytutu Studiów Globalnych i Regionalnych Hakkı Taş uważa, że takie sprawy pełnią funkcje w polityce wewnętrznej i zagranicznej. Jak mówi, dla przedstawicieli opozycji i społeczeństwa obywatelskiego nawet kontakty z zagranicznymi instytucjami, finansowanie lub wynagrodzenie mogą stać się przedmiotem śledztwa.

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