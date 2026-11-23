W niedzielę drony zaatakowały stolicę Sudanu, Chartum: uszkodziły budynek Organizacji Narodów Zjednoczonych i trafiły w budynki mieszkalne. Poinformował o tym The Japan Times, powołując się na świadków i ONZ.

Eksplozje w pobliżu lotniska

Eksplozje rozlegały się w rejonie lotniska w Chartumie oraz w innych częściach miasta. Według relacji naocznych świadków były słyszalne mniej więcej od 02:00 do 04:30.

Jeden z ataków dronów zniszczył dom, poinformował świadek. ONZ osobno potwierdziła uszkodzenie swojego budynku w mieście.

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Oświadczenie źródła w armii

Źródło w sudańskiej armii oświadczyło, że drony, które zaatakowały Chartum, zostały wystrzelone z terytorium Etiopii. Twierdzenie to przedstawiono jako informację pochodzącą od źródła w armii.

W doniesieniu nie wskazano, kto dokładnie przeprowadził atak. Informacje o uderzeniach opierają się na relacjach świadków, oświadczeniu ONZ oraz danych ze źródła w armii.

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