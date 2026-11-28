W stratosferze Ziemi wykryto 12 cząstek pyłu, które według wniosków badaczy przybyły z pasa Kuipera poza orbitą Neptuna. Analiza ich składu wykazała oznaki interakcji z wodą zawierającą ciężkie izotopy tlenu, informuje Space.com.

Ślady wody z ciężkim tlenem

Cząstki zebrał wysokościowy samolot badawczy NASA ER-2. Zbadał je zespół kierowany przez Lindsay Keller, wykorzystując mikroskopię elektronową w Centrum Kosmicznym im. Johnsona NASA oraz mikrosondę jonową Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles.

W pyle, którego rozmiar nie przekraczał jednego milimetra, wykryto uwodnione minerały ilaste. Powstały one w niskich temperaturach, gdy woda z ciężkimi izotopami tlenu oddziaływała z minerałami krzemianowymi wzbogaconymi w żelazo, nikiel i siarczki. W przeciwieństwie do zwyczajowego rozumienia ciężkiej wody, w którym chodzi o ciężkie izotopy wodoru, tym razem badacze badali wodę z izotopami tlenu-17 i tlenu-18.

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Pył z zewnętrznej części Układu Słonecznego

Pochodzenie cząstek z pasa Kuipera określono na podstawie śladów energetycznych cząstek Słońca na ich powierzchni. Naukowcy uważają, że pył stopniowo przesuwał się w stronę Słońca pod wpływem efektu Poyntinga—Robertsona: cząstki pochłaniały promieniowanie słoneczne, ponownie emitowały ciepło i traciły energię orbitalną. Niewielkie rozmiary, masa i prędkość pozwoliły tym cząstkom przetrwać przejście przez ziemską atmosferę.

Według obliczeń zespołu górna granica stosunku tlenu-18 do tlenu-16 w wodzie pasa Kuipera może być o 15% wyższa niż w oceanach Ziemi. Autorzy pracy przypuszczają, że rezerwuar takiej wody w zewnętrznej części wczesnego Układu Słonecznego był odizolowany od wewnętrznych obszarów, być może przez samego Saturna lub wraz z lodowymi olbrzymami. Wyniki analizy opublikowano 11 listopada w czasopiśmie Science Advances.

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