Na przedmieściach Loganholme, na południe od Brisbane w Australii, cztery osoby odniosły ciężkie obrażenia w wyniku strzelaniny z samochodu. Jedna z poszkodowanych, 19-letnia kobieta, przebywa w szpitalu w stanie zagrażającym życiu.

Strzelanina w pobliżu hotelu

Policję wezwano do hotelu Fitzy's przy Bryants Road w Loganholme krótko po 20:00 w sobotę, po zgłoszeniach o strzałach oddanych z samochodu. Poinformował o tym ABC News.

Policja przekazała, że samochód powiązany ze strzelaniną widziano, jak opuszczał miejsce zdarzenia. Funkcjonariusze ustalają obecnie okoliczności incydentu.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Stan poszkodowanych

Do szpitala przewieziono również trzech mężczyzn w wieku 27, 37 i 38 lat. Według policji wszyscy są w ciężkim, ale stabilnym stanie.

Policja prowadzi dochodzenie i oświadczyła, że nie uważa, by po incydencie istniało dalsze zagrożenie dla społeczeństwa.

Czytaj nas na