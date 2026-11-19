Wśród młodych ludzi w wieku studenckim w USA i Kanadzie w latach 1992–2023 stale rosła nietolerancja niepewności — skłonność do odczuwania trudności w sytuacjach, gdy brakuje ważnych informacji lub nie można przewidzieć wyniku. Po 2012 roku tempo tego wzrostu było około trzykrotnie wyższe niż w latach 1992–2011, podaje News-Medical.

Dane ze 138 badań

Autorzy pracy z Uniwersytetu Columbia i Szkoły Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Bostońskiego przeanalizowali 138 recenzowanych badań z udziałem 35 296 studentów w USA i Kanadzie. Uczestnicy wypełniali 12-punktową lub 27-punktową Skalę Nietolerancji Niepewności.

Naukowcy szukali badań opublikowanych w latach 2007–2025 w bazie Web of Science. Po sprawdzeniu niemal 300 artykułów pełnotekstowych wykorzystali dane z pomiarów przeprowadzonych w latach 1992–2023. Średnio wskaźnik nietolerancji niepewności rósł o około 0,65 punktu rocznie. Metaanalizę opublikowano w czasopiśmie JAMA Psychiatry.

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Związek z lękiem

Nietolerancja niepewności nie jest diagnozą medyczną ani bezpośrednią przyczyną choroby. Jednocześnie badacze uznają ją za jeden z psychologicznych czynników ryzyka rozwoju lęku. Na przykład osoba o wyższym poziomie nietolerancji niepewności może odczuwać lęk, jeśli nie wie z wyprzedzeniem, czego spodziewać się na zajęciach lub spotkaniu towarzyskim.

Autorzy uważają, że wzrost tego wskaźnika może być jednym z mechanizmów związanych ze zwiększaniem się rozpowszechnienia objawów zaburzeń lękowych i zaburzeń nastroju wśród młodych ludzi. Na nietolerancję niepewności mogą potencjalnie wpływać powiązane czynniki społeczne, w tym bardziej intensywne korzystanie ze smartfonów i mediów społecznościowych, presja akademicka, samotność, niestabilność gospodarcza, niekorzystne doświadczenia w dzieciństwie oraz pandemia COVID-19.

Badacze zauważyli również, że pojęcie nietolerancji niepewności jest mniej znane poza psychologią niż pojęcie lęku. Dlatego, ich zdaniem, zaobserwowaną dynamikę trudniej wyjaśnić wyłącznie wzrostem świadomości młodych ludzi na temat zdrowia psychicznego. Autorzy podkreślili potrzebę dalszych badań nad rolą niepewności w rozwoju lęku oraz sposobami jej zmniejszania.

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