Według Anadolu Agency, około 750 cywilów w mieście Abu Zabad w sudańskim stanie Kordofan Zachodni opuściło swoje domy w ciągu jednego dnia z powodu pogorszenia sytuacji bezpieczeństwa. Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji poinformowała o tym w niedzielę.

Ocena IOM

Zespoły terenowe IOM, które monitorują przemieszczanie się ludności, oszacowały liczbę osób, które opuściły ten obszar w sobotę, na około 750. Organizacja podała, że większość dotkniętych tym rodzin udała się do miast Al-Sunut, Al-Salam i Lagawa w stanie Kordofan Zachodni.

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Według oceny IOM sytuacja w rejonie Abu Zabadu pozostaje napięta i niestabilna.

Walki w Kordofanie

W Kordofanie Północnym, Zachodnim i Południowym walki między armią sudańską a paramilitarnymi Siłami Szybkiego Wsparcia nasiliły się od października 2025 roku. Wojna w Sudanie trwa od 2023 roku: według szacunków ONZ pochłonęła życie dziesiątek tysięcy ludzi i zmusiła niemal 13 milionów osób do opuszczenia swoich domów.

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