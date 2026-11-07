W Sudanie, według oceny Zintegrowanej Klasyfikacji Faz Bezpieczeństwa Żywnościowego (IPC), w 2026 roku 825 tys. dzieci w wieku poniżej pięciu lat będzie cierpieć na ciężkie ostre niedożywienie. To o 7% więcej niż rok wcześniej, informuje Al Jazeera.

Kryzys humanitarny rozwija się w tle wojny między Sudańskimi Siłami Zbrojnymi a paramilitarnymi Siłami Szybkiego Wsparcia, która trwa od kwietnia 2023 roku. W pierwszych sześciu miesiącach 2026 roku UNICEF i jego partnerzy leczyli z ciężkiego ostrego niedożywienia 174 700 dzieci w całym kraju.

W szpitalu w Port Sudan od stycznia do sierpnia odnotowano 433 przypadki niedożywienia wśród dzieci. Z powodu napływu pacjentów na jednym łóżku na 17-łóżkowym oddziale czasami umieszcza się nawet troje dzieci. Medycy bezpłatnie zapewniają mleko terapeutyczne i inne środki żywieniowe przy wsparciu Światowej Organizacji Zdrowia i UNICEF, jednak roztwory dożylne i leki pozostają znacznym obciążeniem finansowym dla rodzin.

Przeciążone szpitale w Port Sudan

Pracownicy szpitala wiążą pogorszenie sytuacji również z niedostatecznym odżywianiem kobiet w ciąży, przesiedleniami ludności i trudnościami gospodarczymi. Dodatkowe zagrożenia stwarzają muchy, które mogą zanieczyszczać żywność i wodę, a także komary przenoszące malarię. Dyrektor oddziału pediatrycznego Ahmed Youssef zaznaczył, że rodziny w małych wsiach często żywią się głównie mąką i mlekiem, a mięso rzadko wchodzi w skład codziennej diety.

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Susza i przesiedlenia ludności

Sytuacja jest szczególnie trudna w Darfurze, gdzie działania zbrojne, głód i choroby pogłębiły kryzys humanitarny. Według UNICEF w Darfurze Północnym od stycznia do maja 2025 roku odnotowano co najmniej 40 tys. przypadków niedożywienia.

W obozie dla osób przesiedlonych Al-Karama-3 w stanie Nil Błękitny liczba przypadków niedożywienia wśród dzieci wzrosła z 1 800 we wrześniu do 2 116 w listopadzie. Spośród nich 1 760 dzieci ma mniej niż pięć lat. IPC ostrzega również przed rosnącym ryzykiem głodu w częściach Wielkiego Darfuru i Wielkiego Kordofanu: na bezpieczeństwo żywnościowe wpływają konflikt, masowe przesiedlenia, susza i niewystarczające finansowanie pomocy humanitarnej.

Zjawisko El Niño doprowadziło do zmniejszenia opadów w porze deszczowej oraz suszy, która dotknęła około połowy Sudanu. Według oceny IPC słaby wzrost roślinności zaobserwowano na niemal dwóch trzecich gruntów rolnych w Darfurze Północnym oraz na około połowie gruntów w Darfurze Południowym i stanach Kordofan, co zagraża zbiorom i nasila wzrost cen żywności.

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