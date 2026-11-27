Co najmniej 14 osób zginęło w wyniku ataków paramilitarnych Sił Szybkiego Wsparcia w stanach Darfur Wschodni i Kordofan Zachodni w Sudanie. Poinformowało o tym Sudańskie Obserwatorium Praw Człowieka, podaje Anadolu Agency. Według grupy praw człowieka 12 osób zginęło w Darfurze Wschodnim, a kolejne dwie w Kordofanie Zachodnim.

Ataki w Darfurze Wschodnim

Obserwatorium oświadczyło, że przez trzy dni Siły Szybkiego Wsparcia przeprowadzały systematyczne ataki na wsie Sharm, Muhajiriya, Kasib, Saliya, Kalait oraz inne miejscowości w rejonie Jassin w stanie Darfur Wschodni.

Napady w Kordofanie Zachodnim

W odrębnym oświadczeniu grupa praw człowieka poinformowała o kampaniach przeciwko mieszkańcom wsi w Kordofanie Zachodnim, które trwały prawie pięć dni. Według jej danych napadom towarzyszyły zabójstwa cywilów, napaści, zastraszanie i grabieże, a także doprowadziły one do przesiedleń ludności.

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Organizacja udokumentowała śmierć dwóch młodych mężczyzn we wsiach Al-Saata al-Zarka i Al-Saata Um al-Khabar. Wezwała organizacje humanitarne do utworzenia mechanizmu pomocy doraźnej dla przesiedlonych rodzin oraz otwarcia bezpiecznych korytarzy umożliwiających im przemieszczanie się. Siły Szybkiego Wsparcia nie skomentowały natychmiast tych twierdzeń.

Walki między sudańską armią a Siłami Szybkiego Wsparcia rozpoczęły się w kwietniu 2023 roku w związku ze sporem dotyczącym włączenia formacji paramilitarnej do armii. Konflikt pochłonął dziesiątki tysięcy istnień ludzkich i zmusił miliony osób do opuszczenia domów.

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