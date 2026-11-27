Według Anadolu Agency, w Sudanie generał brygady Dahia Hamdan al-Tahir ogłosił odejście z paramilitarnych Sił Szybkiego Wsparcia. Zadeklarował również gotowość do przyłączenia się do kampanii wojskowej armii sudańskiej oraz sprzymierzonych z nią grup przeciwko tej formacji.

Oświadczenie oficera

W nagraniu wideo rozpowszechnionym przez sudańskie media i aktywistów w mediach społecznościowych al-Tahir przedstawił się jako szef wydziału operacji specjalnych wywiadu Sił Szybkiego Wsparcia w stanie Darfur Środkowy oraz członek komisji rekrutacyjnej tej formacji.

Przeprosił za swój udział w buncie przeciwko państwu oraz za zniszczenia spowodowane konfliktem. Zwracając się do dowódcy Sił Szybkiego Wsparcia Mohameda Hamdana Dagalo, znanego jako Hemedti, al-Tahir wspomniał o znacznych stratach wśród młodych ludzi w sudańskich społecznościach.

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Oskarżenia i kontekst

Al-Tahir oskarżył kierownictwo Sił Szybkiego Wsparcia o poświęcanie przedstawicieli sudańskich plemion i społeczności dla interesów rodziny Dagalo oraz zagranicznych planów. Kierownictwo ugrupowania nie skomentowało natychmiast jego oświadczenia. Agencja zaznacza, że poprzedziła je seria przejść wysokich rangą dowódców i pracowników wywiadu.

Walki między armią sudańską a Siłami Szybkiego Wsparcia trwają od kwietnia 2023 roku. Rozpoczęły się z powodu różnic dotyczących integracji formacji paramilitarnej z regularnymi siłami zbrojnymi. Konflikt pochłonął dziesiątki tysięcy ofiar i zmusił miliony ludzi do opuszczenia domów, wywołując jeden z najgorszych kryzysów humanitarnych na świecie.

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