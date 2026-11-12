Firmy energetyczne na świecie zbudowały w 2025 roku ponad 21 tys. kilometrów nowych linii przesyłu energii elektrycznej. To o 50% więcej niż około 14 tys. kilometrów zbudowanych w 2024 roku, informuje OilPrice, powołując się na dane Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej IRENA oraz sojuszu Utilities for Net Zero Alliance.

Wydatki na sieci elektroenergetyczne

Do Utilities for Net Zero Alliance należy 89 firm energetycznych. Według publikacji sojusz zwiększył roczne plany wydatków na rozwój sieci do co najmniej 156 mld dolarów.

Dyrektor generalny IRENA Francesco La Camera oświadczył, że sieci elektroenergetyczne będą decydować o sukcesie transformacji energetycznej i osiągnięciu celu, jakim jest zwiększenie udziału energii elektrycznej w światowym końcowym zużyciu energii do 35% do 2035 roku. Według szacunków IRENA łączne światowe inwestycje w sieci do 2035 roku muszą osiągnąć 10 bln dolarów, czyli wzrosnąć ponad dwukrotnie.

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Potrzeba nowych linii

Przepustowość sieci przesyłowych pozostaje jedną z przeszkód dla rozwoju energetyki wiatrowej i słonecznej. Takie elektrownie często znajdują się daleko od głównych ośrodków zużycia, a ich produkcja zależy od warunków pogodowych. Z tego powodu część wyprodukowanej energii elektrycznej trzeba ograniczać, co zwiększa koszty.

Międzynarodowa Agencja Energetyczna w 2023 roku szacowała, że do 2040 roku firmy energetyczne będą musiały zbudować lub wymienić około 50 mln kilometrów linii przesyłu energii elektrycznej, aby państwa uczestniczące w porozumieniu paryskim mogły wypełnić swoje zobowiązania. Komisja Europejska w ubiegłym roku szacowała zapotrzebowanie UE na 2–2,3 bln dolarów na modernizację sieci elektroenergetycznych do 2050 roku.

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