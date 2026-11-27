Na świecie w 2025 roku zarejestrowano 411 913 przypadków odry — jest to poziom porównywalny z okresem przed pandemią. Jednocześnie od 2021 roku w globalnych bazach danych odnotowano jedynie dwa z 24 historycznie uznawanych genotypów wirusa odry. Takie wnioski zawiera przegląd nadzoru molekularnego nad odrą i różyczką w latach 2000–2025, o którym informuje News-Medical.

Wzrost zachorowalności

Autorzy przeglądu zaznaczają, że oficjalnie zarejestrowane przypadki mogą stanowić około 5% rzeczywistej liczby zakażeń na świecie. Za prawdopodobne czynniki ponownego wzrostu uznano pominięte szczepienia dzieci oraz luki w odporności zbiorowiskowej. Jednocześnie badacze wskazują, że spadek wskaźników w okresie pandemii mógł być związany zarówno z ograniczeniem transmisji wirusa, jak i zakłóceniami w systemie nadzoru.

W Regionie Europejskim w 2024 roku zarejestrowano ponad 150 tys. przypadków odry — najwięcej od 1997 roku. W 2025 roku liczba ta spadła o 75%. W Regionie Ameryk liczba przypadków natomiast wzrosła w porównaniu z 2024 rokiem, podczas gdy w Regionie Afrykańskim i Regionie Azji Południowo-Wschodniej zmniejszyła się po wzrostach w 2023 roku.

Dwa genotypy wirusa odry

Od 2021 roku zgłaszano wyłącznie genotypy odry B3 i D8. D8 był najczęściej odnotowywany na świecie od 2018 roku, z wyjątkiem 2021 roku. Stanowił niemal wszystkie przypadki scharakteryzowane genetycznie podczas ogniska w Regionie Ameryk w 2025 roku. Genotyp B3 częściej wykrywano we wschodnim regionie Morza Śródziemnego, a w Europie w 2025 roku po raz pierwszy od 2021 roku było więcej jego sekwencji niż sekwencji D8.

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Zmniejszenie różnorodności genetycznej jest zgodne z tym, że szczepienia ograniczają możliwości przenoszenia się wirusa. Utrudnia jednak również śledzenie poszczególnych łańcuchów zakażeń za pomocą standardowego genotypowania. Badacze podkreślają, że same dane o sekwencjach wirusa nie pozwalają wiarygodnie odtworzyć transmisji odry.

Luki w nadzorze nad różyczką

Nadzór molekularny nad różyczką pozostaje znacznie słabszy: do globalnych baz trafia około dziesięciokrotnie mniej sekwencji wirusa niż w przypadku odry. Od 2022 roku udokumentowano jedynie 59 sekwencji wirusa różyczki genotypów 1G i 2B, w tym sześć w 2025 roku. Od 2024 roku jedynym genotypem zgłaszanym na świecie był 2B, jednak ograniczone sekwencjonowanie nie pozwala ostatecznie ustalić, czy inne genotypy zniknęły.

Autorzy przeglądu uważają za konieczne inwestycje w możliwości laboratoryjne, ujednolicone protokoły sekwencjonowania, kontrolę jakości, nadzór epidemiologiczny i szczepienia. Zaznaczyli również, że nie było doniesień o szczepach odry zdolnych do uniknięcia działania szczepionek.

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