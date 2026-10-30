W położonym na południowym wschodzie Meksyku stanie Tabasco 30 miejscowych mieszkańców dołączyło do brygady i przeszło szkolenie z odtwarzania pokrywy roślinnej wydm przybrzeżnych w rejonie Barra de Santa Ana. Pas lądu oddziela Zatokę Meksykańską od systemu lagun Carmen-Pajonal-Machona. Jak podaje Mexico News Daily, szkolenie prowadzą Eni Mexico i UNESCO.

Ochrona wybrzeża

Zmiana klimatu i związany z nią wzrost poziomu morza zagrażają Santa Anie oraz innym społecznościom nadbrzeżnym. Między Boca de Santa Ana a Boca de Panteones erozja dotknęła 85% 30-kilometrowego odcinka wybrzeża. Każdego roku morze zabiera do 3,5 metra linii brzegowej.

Aby przeciwdziałać erozji, opracowano projekt Dunas Vivas, czyli „Żywe wydmy”, który przewiduje również tymczasową płatną pracę przy realizacji tych działań. Projekt jest częścią planu zmniejszania ryzyka klęsk żywiołowych i wzmacniania odporności społeczności za pomocą rozwiązań opartych na nauce oraz zrównoważonego zarządzania dziedzictwem naturalnym i kulturowym.

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Odtwarzanie bariery roślinnej

Przy udziale lokalnych uniwersytetów, przedstawicieli ejido i urzędników brygada ukończyła przyspieszony kurs strategicznego sadzenia roślin. Uczestnicy będą również instalować pułapki na piasek z materiałów organicznych, które mają sprzyjać formowaniu wydm.

Brygada będzie zajmować się szkółkami botanicznymi i zbierać germoplazmę — nasiona, tkanki roślinne, pyłek i DNA — w celu kontrolowanego rozmnażania gatunków odpowiednich do odtwarzania roślinności. Wydmy przybrzeżne są jedną z głównych naturalnych barier przed huraganami i falami sztormowymi, a także chronią społeczności, infrastrukturę i lasy namorzynowe.

Według gazety El Heraldo de Tabasco w stanie znajduje się 50 044 hektarów lasów namorzynowych, jednak znaczne obszary przybrzeżnych stref pływowych mają ubogą roślinność. Ubiegłoroczne państwowe mapowanie wykazało 2 179 hektarów naruszonych terenów namorzynowych wobec 406 hektarów w 2020 roku.

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