W Tajpej na Tajwanie na terenie Sun Yat-sen Memorial Hall odbyła się ceremonia odsłonięcia tabliczki przy brązowej rzeźbie „Czytający chłopiec” autorstwa artysty Wanga Hsiu-chi. Wydarzenie odbyło się w zachodniej części terenu hali pamięci, podaje Taipei Times.

Para dla rzeźby dziewczynki

Nowe dzieło zostało wspólnie zamówione przez Taipei Capitol Lions Club i japoński Aomori Mahoroba Lions Club. Stało się parą dla rzeźby „Czytająca dziewczynka”, którą Taipei Capitol Lions Club podarował hali pamięci dziesięć lat temu.

Dyrektor generalny hali pamięci Wang Lan-sheng powiedział, że obie rzeźby mają przypominać o radości i intelektualnych korzyściach płynących z czytania w czasie, gdy urządzenia elektroniczne konkurują o uwagę ludzi. Jak zaznaczył, dzieła są także częścią projektu zagospodarowania terenu kompleksu jako przestrzeni kulturalnej dla miłośników sztuki.

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Apel o częstsze czytanie

Prezeska Taipei Capitol Lions Club Ku Su-mei powiedziała, że klub liczy na zachęcenie młodzieży na Tajwanie do czytania mimo rozpraszających telefonów, internetu i telewizji. Organizacja przekazała też hali pamięci trzy granitowe ławki, ustawione obok rzeźb, aby odwiedzający mogli odpoczywać i czytać.

Wang Hsiu-chi opowiedział, że dorastał w biedzie: musiał przez godzinę iść do szkoły, a po powrocie pomagać ojcu w rodzinnym ogrodzie, więc niemal nie miał czasu na czytanie. Rzeźbiarz podziękował organizacjom za możliwość wniesienia wkładu w przyszłe pokolenie poprzez sztukę.

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