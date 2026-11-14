31 października w Tainanie na Tajwanie otwarto pierwsze biennale sztuki Tainan Art Biennale. Odbywa się ono w 16 głównych lokalizacjach w centrum miasta i nosi temat „Unfolding Circuits”, łączący architekturę, geografię i historię kulturową Tainanu. Poinformował o tym Taipei Times.

Wydarzenie jest promowane jako pierwsze na Tajwanie biennale, które można zwiedzać pieszo po mieście. Miejsca wystawowe znajdują się w gęstej sieci ulic, zaułków i przestrzeni kulturalnych w centrum Tainanu.

Główne miejsca wystawowe

Epicentrum biennale stało się Muzeum Sztuki w Tainanie. Na jego wystawie prezentowane są prace tekstylne malezyjskich artystów, ręcznie dziergane elementy odzieży związane z protestem politycznym, przegląd ruchu Prototype Art, japońskie rzeźby z muszli ostryg oraz obrazy poświęcone rdzennemu ludowi Atayal.

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Wśród lokalizacji wymieniono również biuro przygotowawcze Narodowego Muzeum Sztuki Współczesnej w Tainanie, znane jako MOMA Tainan. Prezentuje ono retrospektywę artysty Shena Zhe-caia oraz wystawę The Vanished Art and Design of Taiwan o tajwańskiej sztuce i designie z lat 1895–1960.

Trasa i bilety

Dla odwiedzających, którzy chcą zobaczyć główne lokalizacje w jeden dzień, publikacja zaleca przemieszczanie się z północy na południe przez centrum Tainanu. Na odcinku od galerii B.B. ART do dawnej Patriotycznej Hali Kobiet Aigo znajduje się osiem ważnych obiektów; przejście bez postojów zajmuje około 10 minut.

Bilet jednodniowy kosztuje 200 nowych dolarów tajwańskich, a dwudniowy — 300. Posiadacze biletów mogą bezpłatnie odwiedzić Muzeum Sztuki w Tainanie, MOMA Tainan i Świątynię Konfucjusza w Tainanie. Biennale potrwa do 1 marca. Na 5 grudnia zaplanowano otwarcie wielkoformatowej interaktywnej instalacji The Loop Sou Fujimoto w Parku Pamięci Tang De-changa.

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