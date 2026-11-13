W Kaohsiungu na Tajwanie mężczyźnie o nazwisku Wu postawiono zarzut oszustwa po tym, jak miał umieścić odnóżę karalucha w lodach w restauracji hot pot, aby uniknąć zapłaty rachunku. Prokuratura w Kaohsiungu poinformowała, że zarzuty postawiono w ubiegły piątek, pisze Taipei Times.

Incydent w restauracji

Według prokuratury 17 czerwca Wu przyszedł do znanej restauracji w dzielnicy Lingya o godz. 19:47. Podczas jedzenia lodów miał, jak twierdzą śledczy, włożyć do deseru przyniesioną ze sobą odnóżę karalucha i celowo zwrócić na nią uwagę innych gości oraz pracowników lokalu.

Następnie mężczyzna oświadczył, że źle się czuje i musi jechać do szpitala. Zażądał również od menedżera restauracji o nazwisku Shao odszkodowania.

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Rachunek i koszty leczenia

Shao zgodził się nie pobierać od Wu rachunku w wysokości 4052 nowych dolarów tajwańskich i towarzyszył mu w drodze do szpitala. Tam menedżer zapłacił 551 nowych dolarów tajwańskich za leczenie mężczyzny.

Później Shao przejrzał nagrania z kamer monitoringu restauracji. Według prokuratury na nagraniu było widać, że Wu sam włożył odnóżę karalucha do lodów. Menedżer próbował odzyskać koszty kolacji i opieki medycznej, lecz po nieudanych próbach zwrócił się na policję. Prokuratura uważa, że mężczyzna w drodze oszustwa uzyskał opłacenie kosztów leczenia oraz zwolnienie z zapłaty rachunku w restauracji.

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