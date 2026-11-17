Na Tajwanie kandydat Kuomintangu Li Shu-chuan ma niewielką przewagę w wyścigu o stanowisko burmistrza Nowego Tajpej. Według sondażu opublikowanego przez China Times popiera go 37% respondentów, podczas gdy kandydatka Demokratycznej Partii Postępowej Su Chiao-hui ma 33,4%, informuje Taipei Times.

Wyścig w Nowym Tajpej

Sondaż na zlecenie China Times przeprowadziła firma Apollo Survey and Research Co od środy do piątku ubiegłego tygodnia. Wzięło w nim udział 1083 mieszkańców Nowego Tajpej w wieku od 20 lat, a margines błędu wynosi 3 punkty procentowe. Próbę utworzono na podstawie miejskiego spisu stacjonarnych numerów telefonicznych.

Su Chiao-hui oświadczyła, że sondaże przedwyborcze należy traktować wyłącznie jako punkt odniesienia. Jak powiedziała, jej kampania prowadzi w większości sondaży, choć w niektórych nie. Li Shu-chuan również nazwał rywalizację bardzo konkurencyjną i wezwał zwolenników do prowadzenia agitacji oraz udziału w głosowaniu 28 listopada.

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Dane z Kaohsiungu i Hsinchu

Sondaż opublikowany przez Era Polling Center w Kaohsiungu i sfinansowany przez Era Communications wykazał przewagę kandydata Demokratycznej Partii Postępowej Laia Jui-lunga. Uzyskał on 43,9% poparcia wobec 24,7% dla kandydatki Kuomintangu Ko Chih-en. Różnica między nimi wynosi 19,2 punktu procentowego. Sztab Ko oświadczył, że wśród ankietowanych zwolenników „zielonego” obozu było dwukrotnie więcej niż zwolenników „niebieskiego” i „białego” obozów.

W mieście Hsinchu urzędująca burmistrz i niezależna kandydatka Ann Kao ma 22,7% poparcia. Kandydat Demokratycznej Partii Postępowej Chuang Jing-cheng uzyskał 21,8%, a niezależny kandydat Ho Chih-yung — 14,3%. Jednocześnie 35,6% uczestników sondażu pozostaje niezdecydowanych lub nie wyraziło opinii, a kolejne 5,6% odmówiło odpowiedzi.

Tajwańska ustawa o wyborach i odwoływaniu urzędników zakazuje publikowania, rozpowszechniania, komentowania lub cytowania wyników sondaży w ciągu 10 dni przed wyborami i do zakończenia głosowania. Według Centralnej Komisji Wyborczej za publikowanie lub cytowanie takich danych od następnego dnia grozi grzywna.

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