Na Tajwanie funkcjonariusze organów ścigania przeszukali biuro Wu Tzu-chia, właściciela platformy internetowej My-Formosa, w ramach śledztwa dotyczącego domniemanego rozpowszechniania oszczerczych materiałów i ingerencji w wybory. Sprawa jest związana z kandydatem Demokratycznej Partii Postępowej na stanowisko starosty powiatu Hsinchu, Chengiem Chao-fangiem, który jest również burmistrzem miasta Zhubei.

Prokuratura powiatu Hsinchu poinformowała o wszczęciu postępowania wobec mężczyzny o nazwisku Wu, podejrzanego o naruszenie ustawy o wyborach i odwoływaniu urzędników. Urząd nie ujawnił innych szczegółów. Jak poinformowały Taipei Times źródła zaznajomione ze sprawą, policja przesłuchała także Wu oraz przeszukała jego mieszkanie i biura.

Skarga kandydata

Według źródeł Cheng złożył zawiadomienie o przestępstwie, oskarżając Wu o rozpowszechnianie oszczerczych materiałów z zamiarem przeszkodzenia w jego wyborze. Prawnicy kampanii Chenga twierdzą, że w ciągu ostatnich dwóch miesięcy wśród wyborców w Hsinchu rozpowszechniono dwa wydania ulotek podpisanych przez Wu.

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Według prawników kampanii materiały te zawierały fałszywe oskarżenia, że Cheng nielegalnie uzyskał korzyści i prowadził nielegalny lobbing w związku z projektami Chih Shan Manor i Shencyu Village w gminie Zhudong. Ulotki zawierały również twierdzenie, że brat Chenga polecił gangsterom włamać się do domu, aby zastraszyć sygnalistę.

Stanowisko platformy

Źródła podały, że Wu powtarzał te twierdzenia we własnym talk-show, przyznał się do autorstwa ulotek i oświadczył, że wydrukowano 500 tys. egzemplarzy podobnych materiałów. Prawnicy Chenga uważają takie działania za utrudnianie wyboru kandydata oraz zniesławienie w okolicznościach obciążających.

Cyfrowa platforma Wu nazwała śledztwo atakiem na wolność i poinformowała, że rozpoczął on strajk głodowy na znak protestu. Przekazała również, że Wu odmówi zapłacenia kaucji, jeśli zostanie do tego zobowiązany.

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