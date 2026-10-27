Na Tajwanie w ciągu najbliższych 20 lat średnio 618 osób dziennie będzie opuszczać rynek pracy ze względu na wiek. Będzie to ponad dwukrotnie więcej niż liczba młodych ludzi wchodzących do siły roboczej, podaje Taipei Times, powołując się na prognozę Narodowej Rady Rozwoju.

Spadek liczby ludności w wieku produkcyjnym

Obliczenia rady, przygotowane na podstawie danych do 2026 roku, przewidują, że liczba mieszkańców Tajwanu w wieku od 15 do 64 lat zmniejszy się w ciągu dwóch dekad o 4,509 mln osób.

To o 3 tysiące więcej, niż przewidywał poprzedni model rady. Różnica ta odpowiada około 60 dodatkowym osobom, które każdego dnia będą opuszczać siłę roboczą, co badanie wiąże z przyspieszeniem spadku demograficznego.

Jeśli ustawowo określony wiek emerytalny i wskaźnik urodzeń nie ulegną zmianie, na każdą młodą osobę wchodzącą na rynek pracy będą przypadać dwaj pracownicy kończący aktywność zawodową ze względu na wiek.

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Starzenie się siły roboczej

Według prognozy udział pracowników w średnim i starszym wieku w sile roboczej przekroczy 50%. Obecnie Tajwańczycy w wieku od 45 do 64 lat liczą 7,292 mln osób, co stanowi 46,3% ludności w wieku produkcyjnym.

Do 2046 roku ta grupa wiekowa opuści rynek pracy, podczas gdy zastąpi ją zaledwie 3,095 mln młodych ludzi. Rzecznik rady nazwał rosnącą lukę w zastępowaniu pracowników alarmującym sygnałem dla stabilności finansowej programów społecznych Tajwanu.

Rosnące wydatki i malejące wpływy podatkowe mogą utrudnić równoważenie emerytur pracowniczych, funduszy emerytalnych urzędników państwowych oraz systemu narodowego ubezpieczenia zdrowotnego. Rada uważa za konieczne podniesienie wieku emerytalnego, zwiększenie udziału kobiet i osób starszych w rynku pracy oraz ich utrzymania na nim, a także wzmocnienie imigracji.

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