W powiecie Miaoli na Tajwanie organy ochrony środowiska, prokuratura i policja ujawniły proceder nielegalnego gospodarowania odpadami plastikowymi. Według Taipei Times jego uczestnicy mogli uzyskać ponad 70 mln dolarów tajwańskich nielegalnych dochodów, co odpowiada około 2,2 mln dolarów amerykańskich.

Mieszanki odpadów w budynkach przemysłowych

Centralne Centrum Zarządzania Środowiskiem ustaliło, że jedna z firm zajmujących się recyklingiem plastiku wykorzystywała niespełniające wymogów surowce do produkcji stałego paliwa odzyskanego. Wykryło także firmę inżynierii środowiskowej, która według administracji fałszywie twierdziła, że posiada certyfikat operatora zajmującego się unieszkodliwianiem odpadów plastikowych.

Według administracji środowiskowej firma ta zbierała duże ilości mieszanych odpadów plastikowych od producentów opakowań plastikowych, pobierając wysokie opłaty za ich unieszkodliwianie. Następnie mieszanki przekazywano dwóm firmom zajmującym się recyklingiem plastiku, które pozostawiały odpady w wynajętych budynkach przemysłowych.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Zarzuty w sprawie

Zespół śledczy oświadczył, że w zgromadzonych odpadach znajdowały się nie tylko odpady plastikowe, lecz także inne odpady przemysłowe, w tym guma i drewniane palety. Dwie firmy twierdziły, że przechowywały plastik do ponownego wykorzystania. Jednocześnie administracja środowiskowa wskazała, że była to mieszanka różnych materiałów, na przetwarzanie której przedsiębiorstwa nie miały zezwolenia.

Według szacunków administracji dwie firmy recyklingowe uzyskały odpowiednio około 24,18 mln i 2,92 mln dolarów tajwańskich nielegalnych dochodów, a firma podająca się za certyfikowanego operatora — ponad 44,51 mln dolarów tajwańskich.

Prokuratura zwróciła się do sądu o konfiskatę prawdopodobnie nielegalnych dochodów oraz narzędzi przestępstwa, w tym dwóch koparek i dwóch rozdrabniaczy plastiku. Sześciu osobom i trzem firmom postawiono zarzuty na podstawie artykułu 46 ustawy o gospodarowaniu odpadami. Za unieszkodliwianie odpadów bez zezwolenia ustawa przewiduje od roku do siedmiu lat więzienia oraz grzywnę do 15 mln dolarów tajwańskich.

Czytaj nas na