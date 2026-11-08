Sąd w Tajpej na Tajwanie zastosował tymczasowy areszt bez możliwości kontaktu ze światem zewnętrznym wobec sześciu członków załogi statku rybackiego Man Jui Fu 6, podejrzanych o pomoc poszukiwanemu Chang Chun-chiehowi w ucieczce z wyspy drogą morską. Wśród zatrzymanych są kapitan o nazwisku Huang, członek załogi o nazwisku Chen oraz czterech indonezyjskich członków załogi, podaje Taipei Times.

Wersja śledczych

Według prokuratorów Chang Chun-chieh był asystentem niezależnej parlamentarzystki Mei Chin. Kamery monitoringu zarejestrowały mężczyznę o budowie podobnej do jego, który wieczorem 28 października wszedł na statek rybacki Chien Chun 168 w porcie rybackim Zhengbin w Keelungu, a następnie przeskoczył na Man Jui Fu 6.

Prokuratorzy oświadczyli, że Man Jui Fu 6 popłynął w kierunku linii środkowej Cieśniny Tajwańskiej, gdzie mężczyzna miał zostać zabrany przez chiński statek rybacki. Według śledztwa uczestnicy procederu otrzymali wynagrodzenie od 10 tys. do kilkudziesięciu tysięcy nowych dolarów tajwańskich.

Zespół śledczy w środę zabezpieczył Man Jui Fu 6 i zatrzymał Chena oraz czterech indonezyjskich członków załogi. Właściciel statku o nazwisku Li został zwolniony za kaucją w wysokości 100 tys. nowych dolarów tajwańskich.

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Inne osoby w sprawie

Po przesłuchaniach prokuratorzy oświadczyli, że uznają zeznania Chena za wiarygodne. Według nich obywatel Chin zaoferował mu setki tysięcy nowych dolarów tajwańskich za zorganizowanie ucieczki. Huang i czterej indonezyjscy członkowie załogi są podejrzani o udział w sprawie; prokuratorzy wskazali na ryzyko zmowy.

Straż Przybrzeżna zabezpieczyła Chien Chun 168 w pobliżu wyspy Pengjia. Podczas przeszukania na pokładzie nie znaleziono ani kontrabandy, ani Changa. Właściciel statku zaprzeczył udziałowi i oświadczył, że jego łódź nie wypłynęła w morze 28 października. Został zwolniony z zakazem zmiany miejsca zamieszkania na czas śledztwa.

W czerwcu prokuratura postawiła Changowi i 23 innym osobom zarzuty w związku z domniemanym spiskiem z Mei Chin w celu sprzeniewierzenia środków przeznaczonych na opłacenie pracy asystentów. Ukrywał się po tym, jak 6 września przeciął elektroniczną bransoletę w parku Da’an w Tajpej. Osobno Najwyższa Prokuratura Tajwanu bada podejrzenia, że Chang otrzymywał środki z Chin w celu stworzenia siatki szpiegowskiej na Tajwanie.

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