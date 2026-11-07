Policja w Kaohsiungu na Tajwanie zatrzymała pracownika portowego o nazwisku Lin, podejrzanego o kradzież ponad 230 tys. jednostek informacji osobowych za pomocą zautomatyzowanego programu hakerskiego stworzonego z wykorzystaniem generatywnej sztucznej inteligencji. Poinformował o tym Taipei Times, powołując się na wydział śledczy policji miejskiej.

Dane ze stron internetowych trzech krajów

Według policji Lin wykorzystywał program do kradzieży danych uczestników programów lojalnościowych i klientów ze stron internetowych na Tajwanie, w Hongkongu i Tajlandii. Następnie miał sprzedawać te informacje w darknecie.

Lokalne media podały, że wśród prawdopodobnych celów były dwie instytucje państwowe, dwa prywatne wydawnictwa oraz klasa rozwoju talentów dla osób starszych. Policja przekazała sprawę do Prokuratury Okręgowej w Kaohsiungu i rozszerzyła śledztwo z udziałem Centrum Zwalczania Przestępczości Zaawansowanych Technologii Biura Śledczego.

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Przeszukanie i kaucja

W ubiegłym miesiącu funkcjonariusze przeprowadzili przeszukanie w mieszkaniu podejrzanego, zatrzymali go i zabezpieczyli wydajny sprzęt komputerowy, urządzenia do przechowywania danych, przełączniki sieciowe oraz inne dowody. Po przesłuchaniu Lin został przekazany prokuratorom pod zarzutem przestępstw przeciwko bezpieczeństwu komputerowemu i zwolniony za kaucją w wysokości 30 tys. dolarów tajwańskich.

Policja oświadczyła, że generatywna AI i agenci AI obniżają techniczny próg programowania, co może ułatwiać nadużycia ze strony przestępców. Urząd wezwał operatorów stron internetowych, firmy i organy państwowe do regularnego aktualizowania systemów, sprawdzania ich cyberbezpieczeństwa, skanowania pod kątem luk, a także szyfrowania i tworzenia kopii zapasowych ważnych danych.

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