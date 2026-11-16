Prokuratura w mieście Taizhong na Tajwanie oskarżyła 49-letnią kobietę o nazwisku Hsieh oraz kobietę o nazwisku Lai w sprawie dotyczącej domniemanego oszustwa na kwotę 516,03 mln dolarów tajwańskich, czyli około 15,71 mln dolarów amerykańskich. Według Taipei Times Hsieh nazywała siebie Buddą i „rzeczniczką Buddy”. Prokuratorzy uważają, że przez dekadę wykorzystywała religijne przekonania swojej wyznawczyni, aby uzyskiwać pieniądze.

Darowizny i nieruchomości

Według prokuratury Hsieh zaczęła przedstawiać się jako duchowa mentorka w 2010 roku i przyciągnęła grupę wyznawców. W akcie oskarżenia wskazano, że zmieniała ton głosu, aby przekonać ludzi o swoich nadprzyrodzonych zdolnościach, i twierdziła, że „Budda zstąpił”.

Jak podaje United Daily News, Hsieh poznała ofiarę — szefową firmy deweloperskiej z Taizhong — na wydarzeniu towarzyskim w 2013 roku. Po tym, gdy kobieta została jej wyznawczynią, Hsieh miała rzekomo zacząć żądać darowizn na budowę świątyni lub na „gromadzenie duchowych zasług”.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Prokuratorzy twierdzą, że Hsieh miała rzekomo wykorzystać otrzymane pieniądze na zakup willi w powiecie Changhua, sportowego samochodu Lamborghini, markowych torebek i zegarków. Według aktu oskarżenia przekonała również ofiarę do kupienia trzech nieruchomości i zarejestrowania ich na swoje nazwisko.

Groźby i rola Lai

W 2023 roku Hsieh, według United Daily News, zażądała kolejnych 160 mln dolarów tajwańskich na przeprowadzkę do Singapuru. Oświadczyła, że kobietę „dosięgnie śmierć”, jeśli odmówi. Po kolejnych żądaniach zapłaty co najmniej 50 mln dolarów tajwańskich ofiara zrozumiała, że mogła zostać oszukana, i zgłosiła się na policję.

Według prokuratury Lai została zatrudniona na stanowisku finansowym w firmie ofiary w porozumieniu z Hsieh. Śledczy uważają, że wywierała presję na kobietę, aby nadal przekazywała darowizny, a także fałszowała zapisy dotyczące przepływu środków i umowy handlowe, tworząc pozory legalnych możliwości finansowych Hsieh. Obie kobiety zostały oskarżone między innymi o oszustwo, przywłaszczenie środków w działalności gospodarczej, fałszowanie dokumentów i składanie fałszywych zeznań.

Czytaj nas na