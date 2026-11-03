Dwa niezidentyfikowane pociski trafiły w tankowiec u wybrzeży Omanu, uderzając w maszynownię jednostki. O incydencie, powołując się na brytyjskie Centrum Morskich Operacji Handlowych (UKMTO), informuje Anadolu Agency.

Czas i miejsce incydentu

Według UKMTO incydent miał miejsce we wtorek o godz. 19:00 czasu Greenwich, około 14 mil morskich na północny wschód od Limy. O trafieniu jednostki poinformował oficer bezpieczeństwa firmy będącej operatorem tankowca.

Centrum podało, że oba pociski trafiły w maszynownię. UKMTO nie zidentyfikowało tankowca ani nie poinformowało, skąd nadleciały pociski.

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Skutki i śledztwo

Według UKMTO w wyniku incydentu nikt nie ucierpiał, a wpływu na środowisko nie odnotowano. Władze badają okoliczności zdarzenia.

Centrum zaleciło statkom w tym rejonie zachowanie ostrożności i zgłaszanie wszelkiej podejrzanej aktywności do czasu zakończenia śledztwa.

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