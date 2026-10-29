W Tanzanii, u wschodniego wybrzeża wyspy Pemba, oficjalnie zarejestrowano dwa nowe morskie obszary chronione — Północno-Wschodni i Południowo-Wschodni. Ich łączna powierzchnia wynosi 1300 kilometrów kwadratowych. Obszary mają chronić rafy koralowe, lasy namorzynowe, trawy morskie, a także gatunki zagrożone wyginięciem, w tym mantę rafową Mobula alfredi.

Rząd Tanzanii ogłosił utworzenie tych obszarów na Konferencji ONZ poświęconej oceanom w Nicei w czerwcu 2025 roku, a w czerwcu 2026 roku zostały one oficjalnie wpisane do rejestru, informuje Mongabay. W przygotowaniu projektu uczestniczyło ponad 20 lokalnych społeczności, Departament Błękitnej Gospodarki i Rybołówstwa Tanzanii, a także organizacje Wildlife Conservation Society, Blue Alliance i Mwambao.

Decyzja po spadku połowów

Mieszkańcy wschodniego wybrzeża Pemby zainicjowali utworzenie obszarów chronionych z powodu nadmiernych połowów i nielegalnej działalności, którym towarzyszyły spadek zasobów rybnych i degradacja ekosystemów. Rybacy z kilku społeczności przeprowadzili ocenę sytuacji i przedstawili ją na zebraniach społecznych.

Omar Hamad Salim, członek komitetu rybackiego w okręgu Tumbe, powiedział, że rybacy często wracali z morza z niewielkim połowem albo bez połowu. Część mieszkańców początkowo obawiała się, że obszary chronione pozbawią ich środków do życia, jednak później większość poparła propozycję.

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Patrole i ograniczenia połowów

Na nowych obszarach obowiązują strefy, w których połowy są zakazane, a także ograniczenia sezonowe, w tym w okresach tarła. Komitety rybackie wraz z pracownikami Blue Alliance i WCS monitorują przestrzeganie zasad oraz zakaz stosowania szkodliwych narzędzi połowowych, w tym kusz podwodnych i sieci o małych oczkach.

Według przedstawiciela Blue Alliance Abdulrahmana Alego Abdalli, po utworzeniu nowych obszarów liczba patroli wzrosła o ponad 50%, a nielegalna działalność zmniejszyła się o około 45%. Jednocześnie szef Departamentu Błękitnej Gospodarki i Rybołówstwa Makeme Omar Makeme podkreślił, że ocena odbudowy ekosystemów wymaga czasu, choć dane bazowe zostały już zebrane.

Połowy w granicach obszarów chronionych mogą być kontynuowane pod warunkiem przestrzegania ustalonych zasad. Organizacje pomagają również społecznościom rozwijać alternatywne źródła dochodu, w tym akwakulturę i przetwórstwo ryb, a także rozważają wprowadzenie hodowli strzykw i suszenia wodorostów. Kobiety stanowią obecnie około 30% członków komitetów rybackich.

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