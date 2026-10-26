W Tanzanii zatrzymano Jacksona Otieno Bambo, podejrzewanego o zabójstwo swojej żony — tancerki Sheili Odoyo, znanej jako Sheila Wegesha. Jak informuje Nation Kenya, zatrzymanie nastąpiło po dwuletnich poszukiwaniach w ramach wspólnej operacji kenijskich i tanzańskich organów ścigania.

Zatrzymanie w rejonie Shirati

Według kenijskiej Dyrekcji Dochodzeń Kryminalnych Bambo, który posługiwał się również nazwiskiem James Babu Olang, został zatrzymany w Kirongwe w rejonie Shirati. Gazeta zaznacza, że prowadził tam klub, około 70 kilometrów od przejścia granicznego Muhuru.

Operację koordynowali śledczy z Athi River, policjanci z Nyatike oraz ich tanzańscy koledzy. Podczas zatrzymania mężczyzna miał przy sobie tanzański krajowy dowód tożsamości wystawiony na nazwisko James Babu Olang. Śledczy mają ustalić okoliczności uzyskania tego dokumentu.

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Bambo najpierw przewieziono na posterunek policji w Nyatike, a następnie przeniesiono do Athi River w Kenii. Pozostaje w areszcie, a jego sprawa ma trafić do sądu w przyszłym tygodniu, według Nation Kenya.

Śledztwo w sprawie śmierci Odoyo

Ciało 38-letniej Odoyo znaleziono 10 maja 2024 roku w jej małżeńskiej sypialni w Hill View Estate w Athi River, w hrabstwie Machakos. Według źródła na materacu była krew, a na gardle kobiety znajdowała się głęboka rana.

Na początkowym etapie śledztwa policja traktowała męża zmarłej jako osobę będącą w kręgu zainteresowania śledczych. Organy ścigania informowały wówczas, że ustalają motyw zabójstwa i poszukują narzędzia zbrodni. Podejrzenia wobec Bambo mają zostać zweryfikowane w sądzie.

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